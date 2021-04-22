بعد تلقيها لقاح "أسترازينيكا"‎.. سيدة بريطانية تعاني مضاعفات جلدية مؤلمة (صور)

عانت امرأة بريطانية من بثور مؤلمة مليئة بالدم في ساقيها، بعد تلقيها لقاح ”أسترازينيكا“ ضد فيروس كورونا.

وكشفت سارة بيكمان البالغة من العمر 34 عاما، أنها عانت من أعراض تشبه الإنفلونزا بعد تلقي الجرعة الأولى، ثم بدأت تشعر بالوخز في ساقيها بعد أسبوع من الجرعة، ولاحظت طفحا جلديا حول كاحليها ثم تحول إلى بثور.

ونقلت بيكمان إلى المستشفى وأمضت 16 يوما تحت الرعاية، إلا أن البثور انتشرت في أنحاء مختلفة من جسدها.

وخرجت المرأة من المستشفى لاستكمال العلاج في المنزل، إلا أنها تتحرك بواسطة الكرسي المتحرك؛ لأنها لا تستطيع المشي بسبب الضمادات على ساقيها، والبثور في باطن قدميها.

وكشف خبراء الجلد في بريطانيا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن بيكمان عانت من رد فعل نادر للغاية تجاه اللقاح، ونصحها طبيبها بعدم تناول الجرعة الثانية بسبب رد الفعل.

وأجرى الأطباء اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية والهربس ومجموعة من اختبارات الأمراض الجلدية الأخرى؛ لمعرفة سبب الطفح الجلدي، إلا أن النتائج جاءت جميعها سلبية.

يشار إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية، كشفت أن جلطات الدم ونقص عدد الصفائح الدموية أيضا من الآثار الجانبية النادرة للقاح ”أسترازينيكا“ .