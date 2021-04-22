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وفاة النائب عن ائتلاف المالكي عدنان الأسدي عقب إصابته بكورونا
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 9:13 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 9:55 GMT

وفاة النائب عن ائتلاف المالكي عدنان الأسدي عقب إصابته بكورونا

توفي النائب في البرلمان العراقي، القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي، الخميس، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. وذكرت مصادر برلمانية أن "الأسدي توفي في

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المصدر: بغداد - إرم نيوز

توفي النائب في البرلمان العراقي، القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي، الخميس، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وذكرت مصادر برلمانية أن ”الأسدي توفي في العاصمة بغداد، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا“.

وسجل العراق في حزيران/ يونيو الماضي وفاة أول برلمانية بمضاعفات فيروس كورونا وهي النائبة عن تحالف القوى العراقية، غيداء كمبش.

والأسدي هو خامس نائب في البرلمان يُتوفي بفيروس كورونا، حيث سبقه النائبان عن تيار الحكمة، علي العبودي وحسين الزهيري، والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، آرام بالتي، بالإضافة إلى النائبة كمبش.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد كشف في حزيران/ يونيو 2020 عن تفشي وباء كورونا بين صفوف البرلمانيين، مؤكدا إصابة 20 نائبا مع عائلاتهم وأفراد حمايتهم بالفيروس.

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