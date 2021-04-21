وصول أول دفعة من لقاحات كورونا إلى إدلب السورية

تلقى شمال غرب سوريا، اليوم الأربعاء، أول دفعة من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا عبر برنامج كوفاكس العالمي مع توقع بدء التطعيم أيار مطلع مايو.

ووصلت شحنة من 54 ألف جرعة للقاح أسترا زينيكا إلى إدلب عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وهي أول شحنة تصل لمنطقة تسيطر عليها المعارضة.

وقال حسام قرة مسؤول ملف كوفيد-19 بمديرية الصحة في إدلب إن من المتوقع وصول دفعتين أخريين خلال العام لتلبية حاجة نحو 850 ألف شخص في شمال غرب سوريا.

وقال إن الأولوية ستكون للطواقم الطبية والعاملين بمجال الإغاثة والمسنين فوق 60 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن أول طرح للقاحات كوفاكس في سوريا سيبدأ في أوائل مايو/ أيار مع استهداف تطعيم نحو 20 %من السكان بحلول نهاية العام أو نحو خمسة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وشمال شرق وشمال غرب البلاد.

وتضررت سوريا بشكل كبير من الجائحة في العام الماضي خلال ذروتين في آب/ أغسطس وكانون الأول/ ديسمبر وكذلك ارتفاع كبير في الإصابات الشهر الماضي.