5 أنواع من الشاي لإزالة سموم الجسم في فصل الصيف‎

يعتبر الشاي المثلج خيارًا رائعًا للتغلب على الحر الشديد خلال فصل الصيف، كونه يساعد الجسم على البقاء رطبًا لفترة طويلة.

ويحتوي الشاي نفسه على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان التي تساعد على إزالة السموم إضافة إلى كونه عنصرا هاما للمحافظة على الانتعاش خلال الصيف.

ويمكن إعداد العديد من مشروبات الشاي عبر مزجها بعناصر غذائية لتكتسب مذاقا غنيا وفوائد كبيرة، وهي على النحو التالي:

شاي الليمون والزنجبيل والريحان

يتميز الريحان بخصائصه القوية لإزالة السموم كما أنه مفيدة للكبد، المسؤول عن عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان.

يساعد الريحان في الحفاظ على صحة الكبد عن طريق منع تراكم الدهون.

كما يساعد الريحان أيضًا في استعادة مستويات الأس الهيدروجيني الطبيعية في الجسم ويغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، أما الزنجبيل فهو من أقدم المشروبات العشبية، ويمكن أن يساعد في عملية الهضم وتقليل الشعور بالغثيان.

شاي الخوخ والزنجبيل

شاي الخوخ هو شاي عشبي مصنوع من الأوراق المجففة ولحاء شجرة الخوخ، حيث يحتوي على فيتامينات A وC وE وK إضافة إلى البوتاسيوم والفوسفور والمنغنيز والمغنيسيوم.

كما يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد في التئام الجروح، وأيضا مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة عن طريق إزالة الجذور الحرة التي يمكن أن تضر بالجسم.

شاى الرمان

يشتهر الرمان ببذوره الحمراء العميقة الجذابة، كما أنه يحتوي على مركب الأنثوسيانين المضاد للأكسدة والمسؤول عن إعطاء هذه البذور لونها الأحمر.

يحمي هذا المركب المضاد للأكسدة أجسامنا من تلف الحمض النووي، والحساسية، والالتهابات، وأمراض القلب، والسرطان، والسكري.

ووفقًا للعديد من الدراسات، يساعد الرمان في تطهير الجهاز الهضمي وله العديد من خصائص إزالة السموم.

شاى الليتشي بالزنجبيل

فاكهة الليتشي غنية بفيتامين C وتلبي أكثر من 100% من الاحتياجات اليومية لحمض الأسكوربيك (ABA)، ABA هو معزز مناعي ممتاز.

ويزيد فيتامين C الموجود في الفاكهة من نشاط خلايا الدم البيضاء بينما يحمي أجسامنا أيضا من البكتيريا الضارة.

ويساعد الليتشي الغني بالألياف، في تسهيل حركة الأمعاء. من ناحية أخرى، يمكن أن يساعد الزنجبيل في الحفاظ على صحتك العامة من خلال محاربة الجراثيم والأمراض والالتهابات والجزيئات المسببة للسرطان.

شاي البرتقال واليانسون

اليانسون من التوابل الغريبة الشائعة في المطبخين الهندي والصيني، يساعد تناول شاي اليانسون بعد الوجبة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم والإمساك.

كما يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي، وعندما يقترن بالشاي الأخضر، فإنه يخلق مزيجًا لذيذًا ومغذيًا يمكنك الاستمتاع به.