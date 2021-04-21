خرافات شائعة عن مرض السكري

على الرغم من انتشار مرض السكري على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك العديد من الأساطير حول أسبابه وعلاجاته وكيف يؤثر التعايش مع مرض السكري على حياتك اليومية، منها:

لا يمكن التخلص من مرض السكري أبدا

في حين أن مرض السكري مرض مزمن إلا أن المرضى لا يحتاجون بالضرورة إلى الأنسولين أو الأدوية طوال حياتهم، حيث يمكن إدارته من خلال بعض الخطوات الوقائية مثل اتباع نظام غذائي متوازن، وإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة وتناول العلاجات العشبية وأداء تمارين معينة.

السكري مرض وراثي

على الرغم من أن هناك عاملا وراثيا للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والسمنة، إلا أن هذه الجينات خاملة ولا تنشط إلا من خلال النظام الغذائي ونمط الحياة والتوتر، حيث يتمتع أطفال المصابين بالسكري عادة بصحة جيدة، ويمكن أن يصابوا بمرض السكري من النوع الثاني فقط بعد سن 45، ولا يؤثر السكري سوى على 15-20 % منهم فقط.

السكر هو سبب مرض السكري

يحدث مرض السكري بسبب نقص هرمون يسمى الأنسولين في مجرى الدم، وليس عن طريق تناول الكثير من السكر، وفي حين أن ارتفاع السكر في الطعام يرفع نسبة السكر في الدم، يعاني معظم مرضى السكري من مقاومة الأنسولين بسبب الدهون والحمض والالتهابات وجزيئات IGF الموجودة في الحليب ومنتجات الألبان.

مريض السكري يحتاج لتجنب الأرز

يؤدي الاستهلاك الزائد للكربوهيدرات عادة إلى رفع مستويات السكر في الدم بعد الوجبة، ولكن يمكن للمريض استهلاك كمية معتدلة من الأرز دون مشكلة.

البدانة تؤدي حتما لمرض السكري

ينتج مرض السكري عن عدد من العوامل، بما في ذلك عدم توازن السكر في الدم والأنسولين ونمط الحياة، ويمكن أن تكون السمنة عاملاً في مرحلة ما قبل السكري، ولكن يمكن السيطرة عليها من خلال مجموعة متنوعة من تحسينات نمط الحياة والنظام الغذائي المتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.