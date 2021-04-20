ثلاجات الموتى المكتظة تدفع طهران لتأخير دفن ضحايا كورونا

تواجه العاصمة الإيرانية طهران أزمة في استيعاب ثلاجات الموتى لضحايا فيروس كورونا، مما يدفع السلطات إلى تأخير دفن الضحايا، وذلك في ظل تسجيل طهران أرقاما مرتفعة من الوفيات الناجمة عن الفيروس على مستوى البلاد.

وأعلن رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران رضا كرمي محمدي، اليوم الثلاثاء، أن نحو ثلث ضحايا كورونا من الإيرانيين من أهالي العاصمة طهران وضواحيها، الأمر الذي أثر على سعة ثلاجات الموتى المكتظة بضحايا الفيروس.

وأضاف محمدي، في تصريحات نقلتها إذاعة ”بي بي سي فارسي“، أن ”الأوضاع الراهنة سيئة، وفي حال استمر الأمر بهذه الوتيرة، فلن تتحمل ثلاجات الموتى استيعاب المزيد من ضحايا كورونا“.

ونقلت الإذاعة البريطانية عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات بدأت في إنتاج المزيد من ثلاجات الموتى في مقابر ”بهشت زهرا“ الشهيرة في طهران، لافتين إلى إمكانية تأخير ضحايا الفيروس.

يأتي هذا في ظل تسجيل إيران أعدادا مرتفعة للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، وسط تحذيرات أطباء ومؤسسات صحية إيرانية من تأخر تلقيح المواطنين بلقاحات أجنبية معتمدة.