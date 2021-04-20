وفاة قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني إثر إصابته بكورونا (صور)

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الثلاثاء، إن الجنرال في الحرس الثوري محمد علي حق بين، توفي إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 55 عامًا.

وذكرت الوكالة الرسمية ”إيرنا“، إن الجنرال حق بين، قاد عددا من العمليات العسكرية في سوريا، ومنها عمليات ”تحرير“ مدينتي النبل والزهراء السوريتين من تنظيم ”داعش“.

وبلدتا نبل والزهراء من مناطق ريف حلب الشمالي في سوريا، وقد تعرضتا لحصار شديد منذُ عام 2013، وفي مطلع شهر فبراير/شباط من عام 2016 تمكنت الجماعات الشيعية المسلحة من العراق وأفغانستان وحزب الله وبدعم من الحرس الثوري من ”تحرير“ المدينتين.

وتولى الجنرال العديد من المسؤوليات في قوات الحرس الثوري الإيراني، وكان قد التحق بقوات الحرس بعمر 16 عامًا، وهو من أهالي مدينة لنجرود في محافظة جيلان شمال إيران.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن الجنرال حق يعد من المقربين من قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني، وشارك في العمليات العسكرية ضد تنظيم ”داعش“ في العراق وسوريا.

وتوّلى الجنرال الراحل قبل أعوام قيادة فرقة ”القدس 16“ التابعة للحرس الثوري في محافظة جيلان شمال إيران.

وتم تعيينه بعد ذلك مستشارًا لقائد القوة البرية للحرس الثوري، وقائدًا لمقر ”الإمام الحسين“ المركزي التابع للقوة البرية للحرس.