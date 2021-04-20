اليمن يبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

بدأت اليوم الثلاثاء، حملة اليمن للتطعيم ضد كوفيد-19 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من وصول أول شحنة من برنامج كوفاكس العالمي للقاحات إلى الدولة.

وتسلم اليمن يوم 31 مارس/ آذار 360 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا، تمثل جزءا من حصة من كوفاكس يتوقع أن يبلغ إجماليها 1.9 مليون جرعة في العام الجاري.

وانطلقت حملة التطعيم في مدينة عدن الساحلية في جنوب البلاد ومقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وتلقى كل من وزير الصحة في الحكومة المعترف بها دوليا وممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن فيليب دواميل جرعة إظهارا للثقة باللقاح.

وقال دواميل إن أولوية التطعيم ستكون للعاملين في الصفوف الأولى في مواجهة الجائحة وكبار السن ومن لديهم مشاكل صحية.

ويقود التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية برنامج كوفاكس ويهدف إلى تقديم لقاحات للدول منخفضة الدخل.

وقالت إشراق السباعي التي تعمل في اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن إن توزيع اللقاح اليوم الثلاثاء شمل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة فقط.

لكنها أضافت أنه يجري إرسال عشرة آلاف جرعة إلى صنعاء من خلال منظمة الصحة العالمية.

وقال مسؤول في يونيسف إنه لم تتم تطعيمات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى الآن.

وسجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن 42 حالة إصابة مؤكدة وست حالات وفاة اليوم الثلاثاء.

وسجلت حتى الآن 5858 حالة إصابة و1132 حالة وفاة، رغم أنه يُعتقد على نطاق واسع أن الأعداد الفعلية أكبر من ذلك بكثير حيث تسببت الحرب في تقييد إجراء الفحوص والتسجيل.

ولم يقدم الحوثيون أعدادا منذ الإعلان عن حالتين في مايو/ أيار.