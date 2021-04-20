وكالة الأدوية الأوروبية: يوجد رابط بين لقاح جونسون آند جونسون ‎والتجلط الدموي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية أن التجلط الدموي يجب أن يدرج كأثر جانبي ”نادر جدا“ للقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا الذي تبقى منافعه أكبر من مخاطره.

وقالت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية في بيان إنها وجدت ”رابطا محتملا“ بين اللقاح والتجلط الدموي بعد ثماني حالات في الولايات المتحدة أدت واحدة منها إلى الوفاة.

وأوضحت الوكالة ومقرها في امستردام أنها ”تجد رابطا محتملا بين حالات نادرة جدا لتجلط دموي غير اعتيادي عند وجود صفائح دم متدنية“ مضيفة أنها ”تؤكد أن المنافع لا تزال تفوق المخاطر“.

وأشارت الهيئة الناظمة إلى أن لجنة السلامة التابعة لها ”خلصت إلى أن تحذيرا حول احتمال الإصابة بتجلط دموي غير اعتيادي مع صفائح دم متدنية يجب أن يضاف إلى المعلومات حول المنتج“.

وخلص خبراء الوكالة أيضا إلى أن ”حالات كهذه يجب أن تدرج كأثر جانبي نادر جدا للقاح“.

وكانت المخاوف حول لقاح شركة جونسون آند جونسون الأمريكية العملاقة ومنافستها أسترازينيكا قد خيبت الآمال في أن توفر اللقاحات نهاية سريعة لأزمة الجائحة.

وأرجأت جونسون آند جونسون الأسبوع الماضي توزيع اللقاح الذي يعطى بجرعة واحدة، في أوروبا بانتظار نتائج تحقيق الوكالة الأوروبية.

وقالت الشركة في وقت سابق اليوم الثلاثاء إنها على ”ثقة كبيرة“ بلقاحها.