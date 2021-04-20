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تعرف على أسباب فرط حساسية الأسنان.. وكيفية علاجها‎
تاريخ النشر: 20 أبريل 2021 15:29 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2021 16:50 GMT

تعرف على أسباب فرط حساسية الأسنان.. وكيفية علاجها‎

يعاني الكثير من الأشخاص من حساسية الأسنان؛ ما يشعرهم بآلام شديدة عند تناول المشروبات الساخنة أو الباردة، ويحدث هذا الألم أو الانزعاج نتيجة وجود تجويف أو حساسية

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المصدر: لميس منصور - إرم نيوز

يعاني الكثير من الأشخاص من حساسية الأسنان؛ ما يشعرهم بآلام شديدة عند تناول المشروبات الساخنة أو الباردة، ويحدث هذا الألم أو الانزعاج نتيجة وجود تجويف أو حساسية في الأسنان.

ونستعرض في التقرير التالي أسباب وطرق علاج للحد من فرط حساسية الأسنان.

أسباب حساسية الأسنان:

فرشاة الأسنان

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يمكن أن يؤدي تنظيف الأسنان بالفرشاة بقوة شديدة والتنظيف من جانب إلى آخر إلى تآكل المينا، خاصة حيث تلتقي الأسنان باللثة.

المشروبات والأطعمة الحمضية

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تسبب المشروبات والأطعمة الحمضية تآكل المينا التي تحمي الأسنان، وبعدها يكتشف عاج الأسنان.

أمراض اللثة

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يمكن أن يتسبب تراكم البلاك أو الجير في انحسار اللثة إلى أسفل السن، وحتى تدمير الدعم العظمي للأسنان، كما أن انحسار اللثة يمكن أن يعرض سطح الجذر ويسبب الحساسية.

صرير الأسنان

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الاحتكاك وصرير الأسنان من العادات الخاطئة التي التي تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وتجعل الأسنان أكثر عرضة للحساسية المفرطة.

أسنان مكسورة

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يمكن أن تكون هذه الأسنان المكسورة مليئة بالبكتيريا من البلاك، ما يسبب التهابا في لب الأسنان، في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن يؤدي إلى خراج أو عدوى.

مبيضات الأسنان

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تحتوي مبيضات ومعجون الأسنان على مواد مؤكسدة قوية قد تسبب فرط حساسية الأسنان، والتي تزول بمجرد وقف استخدامها.

كيفية علاج حساسية الأسنان

تفريش الأسنان بمعجون أسنان مفلور مرتين يوميا، للتقليل من خطر الإصابة بتسوس الأسنان، وأمراض اللثة.

الحد من استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية والحمضية

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استخدام القرنفل: توصلت إحدى الدراسات إلى أن القرنفل يحتوي على مادة تدعى الأوجينول، وهو مركب كيميائي يساعد على تسكين الآلام، ويتشابه مع مادة البنزوكائين المستخدمة في تخدير اللثة قبل إجراء عمليات جراحية بالأسنان.

زيت السمسم وجوز الهند

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الغرغرة بمحلول ملحي يساعد في القضاء على البكتيريا الموجودة بالفم، ما يحافظ على صحة الأسنان، ويقي اللثة من الالتهابات؛ لاحتوائه على مادة الكلورهكسيدين، التي تقلل من تكون البلاك والرواسب الجيرية.

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