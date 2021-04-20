بعد التحرر من الكمامات.. إسرائيل تعلن تسجيل إصابات بالسلالة الهندية

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، يوم الثلاثاء، تسجيل ثماني إصابات بسلالة فيروس كورونا التي اكتشفت للمرة الأولى في الهند، مضيفا أنها تعتقد أن لقاح فايزر/بيونتيك فعال على نحو جزئي على الأقل في مقاومتها.

وذكرت وزارة الصحة أن 7 إصابات بهذه السلالة اكتشفت في إسرائيل في بادئ الأمر، الأسبوع الماضي، بين وافدين من الخارج خضعوا منذ ذلك الحين لفحوص مبدئية.

وقال هيزي ليفي المدير العام للوزارة، لإذاعة ”كان“ الحكومية: ”الانطباع هو أن لقاح فايزر فعال في مقاومتها، وإن كانت فاعليته محدودة“.

وأضاف ليفي أن هناك ثماني إصابات بهذه السلالة في إسرائيل في الوقت الراهن.

وانتهت إسرائيل من تطعيم نحو 81% من المواطنين أو المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما ضد مرض كوفيد-19. وتراجعت بشدة مستويات الإصابة بالمرض ودخول المستشفيات.

وألغت إسرائيل اشتراط وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة، وعادت الدراسة في مدارسها بشكل كامل، الأحد الماضي.