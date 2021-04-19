إسرائيل تتعاقد مع فايزر لشراء ملايين اللقاحات لعام 2022

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

وقعت إسرائيل اليوم الإثنين اتفاقا مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر يسمح لها بالحصول على ملايين الجرعات الإضافية من لقاح فايزر الملائمة للتصدي للنسخ المتحورة من فيروس كورونا، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة.

من جهة ثانية تلقى الفلسطينيون شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا عبر آلية كوفاكس للبلدان الفقيرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه باللغة العربية: ”أبرمت إسرائيل اليوم الإثنين اتفاقية مع شركة فايزر لشراء ملايين الجرعات من اللقاحات من المقرر تزويدها بها عام 2022“.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن ”تكون اللقاحات ملائمة للنسخ المتحورة من فيروس كورونا، وستضمن الإضافة التي تم التوقيع عليها استمرار تعامل إسرائيل الجيد مع فيروس كورونا حتى نهاية عام 2022 على أقل تقدير“.

أعطت إسرائيل جرعتي اللقاح لنحو خمسة ملايين شخص من أصل 9,2 مليون نسمة، الأمر الذي انعكس على أعداد الإصابات التي شهدت انخفاضا ملموسا مع تسجيل حوالى 200 إصابة يومية، في مقابل أكثر من عشرة آلاف في منتصف كانون الثاني/ يناير.

وتابع البيان: ”إذا لم نواجه مفاجأة من المتحورات التي لا يقاومها اللقاح، فسنكون قادرين على تطعيم جميع السكان البالغين والأطفال“ على حد سواء.

وأشار إلى أن ”إسرائيل ستتصدر العالم مرة أخرى في مكافحة كورونا، ولن يكون هناك مزيد من حالات الإغلاق فقد خرجنا من هذا الوضع“.

بعد عام من الالتزام بوضع الكمامات الواقية من فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الخميس إلغاء إلزامية وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة بعد حصول أكثر من نصف السكان على اللقاح في واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.

أحصت إسرائيل التي سجلت قبل بضعة أشهر فقط أعلى معدلات للإصابة في العالم، 836 ألف إصابة و6300 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في آذار/ مارس 2020.

من جهته، قال مسؤول فلسطيني لم يود الكشف عن اسمه لفرانس برس: ”قد تم تسليم السلطة الإثنين عبر معبر بيتونيا غرب مدينة رام الله شحنة من 72 ألف جرعة من لقاح آسترازينيكا عن طريق منظمة الصحة العالمية، عبر آلية كوفاكس“، بينما تزداد أعداد الإصابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واضاف: ”تم نقل 28 ألف جرعة لقاح من بين تلك التي وردت في الشحنة إلى قطاع غزة“.

سجلت السلطة الفلسطينية 191,490 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية توفي من بينهم 2269 شخصا.

وسُجلت في قطاع غزة 91086 إصابة بينها 777 وفاة.