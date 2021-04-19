5 تمارين يوصي بها الخبراء لتعزيز مرحلة التعافي من كورونا

يحتاج المتعافون من الإصابة بفيروس كورونا إلى المحافظة على النشاط البدني ومنح الأولوية لممارسة الرياضة لتحسين تنفسهم وتعزيز صحتهم.

وتعتبر الرياضة خطوة مهمة في تعزيز مرحلة التعافي إلى جانب العلاج المناسب والنظام الغذائي الموصى به.

ونظراً لما قد يواجهه المتعافون من ضعف، يوصي الخبراء بممارسة التمارين التالية، لأنها تساعد في تعزيز مرحلة التعافي من الفيروس:

حركة السير مع الوقوف

يعتمد هذا التمرين على أداء حركة السير مع رفع الركبة، ولكن في نفس مكانك واقفاً، ويُنصح به لأنه يساعد في بناء قوة الجسم في الجزء السفلي وتعزيز القدرة على التحمل.

ويمكنك إجراؤه بالقرب من جدار أو كرسي إذا شعرت بعدم توازن أو ضعف.

الضغط على الجدار

من التمارين الموصى بها، ويعد أسهل بعض الشيء من تمارين الضغط التقليدية، فهو يساعد في تنشيط الجزء العلوي من الجسم وعضلات الجذع.

”سكوات“ الحائط

يعتمد تمرين ”سكوات“ الحائط على أداء حركة الجلوس مقابل الحائط، ويساعد في تحسين وضع الجسم وتعزيز التوازن والقدرة على التحمل.

الخطوة الجانبية

مثل ما هو موضح في الصورة، عليك الوقوف باستقامة مع أخذ خطوة بالساق اليسرى إلى نفس الاتجاه مع ثبات الساق اليمنى، وتنفيذ نفس الحركة مع الساق الأخرى، وهكذا.

رفع ساق واحدة

يساعد هذا التمرين في التركيز على عضلات الجذع والساق من خلال الاستلقاء على سطح مستوٍ مع رفع ساق واحدة في كل مرة.