5 أسباب غير متوقعة تجعلك تشعر بالعطش باستمرار.. تعرف عليها

الشعور بالعطش هو طريقة يخبرك بها جسمك أنك بحاجة لشرب المياه كي يعمل بشكل جيد، ومن الطبيعي أن يشعر الأشخاص بالعطش على فترات مختلفة من اليوم، خاصة بعد ممارسة الرياضة أو تناول الطعام أو تناول وجبات مالحة.

لكن الشعور بالعطش طوال الوقت قد يشير إلى مشكلة صحية أخرى يجب عليك مناقشة الطبيب بها.

وفي ما يلي 5 أسباب غير متوقعة تجعلك تشعر بالعطش باستمرار:

الإصابة بمرض السكري

العطش الشديد وزيادة التبول من الأعراض الأولية الشائعة لمرض السكري، للتخلص من السكر الزائد الموجود في الدم، وهذا يعني زيادة حاجة الجسم إلى الماء وتعويض ما يفقده من سوائل.

تناول الأدوية

يمكن أن يكون العطش الشديد في بعض الأحيان من الآثار الجانبية لأنواع معينة من الأدوية، بما في ذلك الليثيوم، وبعض مضادات الذهان، ومدرات البول (أقراص الماء).

الجفاف

الجفاف يعني أن جسمك ليس لديه ما يكفي من الماء لأداء وظائفه العادية، والعطش هو العرض الرئيسي لهذه الحالة، ويمكن أن يحدث الجفاف لكثير من الأسباب، مثل ممارسة الرياضة والإسهال والتقيؤ، والتعرق الشديد.

الأنيميا (فقر الدم)

إن الإصابة بفقر الدم تعني أن جسمك لا يحتوي على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، وقد يكون ذلك نتيجة عدة أسباب، بما في ذلك بعض الأمراض، أو سوء التغذية، أو النزيف الشديد، بالإضافة إلى الإصابة بفقر دم حاد.

فرط كالسيوم الدم

فرط كالسيوم الدم يعني أن مستويات الكالسيوم في الدم أعلى من المعدل الطبيعي.

ووفقا لتقرير مجلة ”ميديكال ويب“ الطبية، لا يتسبب فرط كالسيوم الدم في الشعور المفرط بالعطش فحسب، بل يؤدي أيضا إلى ظهور أعراض أخرى مثل كثرة التبول واضطراب المعدة والغثيان والقيء والإمساك وآلام العظام وضعف العضلات والشعور بالارتباك والتعب والاكتئاب، وتسارع نبضات القلب.