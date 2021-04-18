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الملك سلمان يوجه بعلاج توأم سيامي يمني في السعودية
تاريخ النشر: 18 أبريل 2021 21:22 GMT
تاريخ التحديث: 18 أبريل 2021 22:15 GMT

الملك سلمان يوجه بعلاج توأم سيامي يمني في السعودية

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، بنقل التوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين" ابني محمد عبدالرحمن، ووالديهما، من اليمن إلى مدينة الملك عبد

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المصدر: فريق التحرير

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، بنقل التوأم السيامي اليمني ”يوسف وياسين“ ابني محمد عبدالرحمن، ووالديهما، من اليمن إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وإمكانية فصلهما.

وذكر عبدالله الربيعة المستشار في الديوان الملكي رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، أن“الملك سلمان وجه بالاهتمام بالتوأم، وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما“.

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ولفت إلى أن هذه المبادرة هي استمرار لما تقدمه المملكة، في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.

وبحسب الوكالة السعودية، من المتوقع وصول التوأم السيامي اليمني خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

 

 

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