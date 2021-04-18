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أسباب تؤدي لزيادة الوزن بشكل مفاجئ.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18 أبريل 2021 20:09 GMT
تاريخ التحديث: 18 أبريل 2021 20:40 GMT

أسباب تؤدي لزيادة الوزن بشكل مفاجئ.. تعرف عليها

يعاني معظم الأشخاص من تقلبات الوزن في مرحلة ما من عمرهم ومن الشائع زيادة الوزن بمرور الوقت، ولكن إذا اكتسب الشخص وزنًا كبيرًا في وقت قصير دون سبب واضح وبخاصة

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المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

يعاني معظم الأشخاص من تقلبات الوزن في مرحلة ما من عمرهم ومن الشائع زيادة الوزن بمرور الوقت، ولكن إذا اكتسب الشخص وزنًا كبيرًا في وقت قصير دون سبب واضح وبخاصة إذا كان الوزن ثابتًا منذ عدة أشهر، فقد يكون لذلك سبب بكل تأكيد..

وفيما يلي الأسباب الشائعة لاكتساب الوزن المفاجئ:

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ارتفاع الكربوهيدرات

يمكن أن يكون ذلك أيضا سببا لزيادة الوزن، فعند التحول من النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات مثل حمية الكيتو إلى أنظمة الكربوهيدرات العادية، تحدث زيادة الوزن؛ لأن الكربوهيدرات ستساعد في تخزين المزيد من الماء في الجسم.

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تناول الملح بكثرة

يؤدي تناول الكثير من الأطعمة المملحة إلى احتباس السوائل في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن مؤقتا.

ويجب على الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من هذه الأطعمة، تناول الماء بكثرة والتقليل من تناول الموالح وتناول الألياف لفقدان الوزن.

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التدخين

في حال تم الإقلاع عن التدخين مؤخرًا، فقد يتم استهلاك المزيد من السعرات الحرارية، حيث يمكن أن يعمل التدخين كقامع للشهية.

لذلك عند الإقلاع عن التدخين، يستهلك الشخص المزيد من الطعام دون أن يدرك؛ ما يسبب زيادة في الوزن.

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الأرق

قد يكون الأرق سببًا غريبًا لزيادة الوزن، ولكن يرتبط روتين النوم وزيادة الوزن ببعضهما بشكل مباشر.

إذ يمكن أن تسبب عادات النوم السيئة إلى تناول المزيد من الطعام وبالتالي زيادة الوزن.

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الدورة الشهرية

يمكن أن تؤدي هرمونات الدورة الشهرية إلى احتباس الماء في الجسم مؤقتا في الجسم، إلا أنها عادة ما تتم السيطرة على هذه الحالة من تلقاء نفسها بعد 3-4 أيام.

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تناول الأدوية

في حال تناول أي دواء جديد، فقد يكون هذا أيضا سببا في زيادة الوزن المفاجئة، ويمكن أن تؤدي الحبوب المنومة وأدوية الاكتئاب ومسكنات الآلام إلى زيادة الوزن.

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