خلال 24 ساعة.. 405 وفيات بكورونا في إيران

شهدت إيران ارتفاعا مخيفا في عدد الوفيات والإصابات جرّاء تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 405 وفيات فيما تم تسجيل أكثر من 21 ألف إصابة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية ”سيما سادات لاري“ في إفادة صحفية، اليوم الأحد، بأنه ”تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 21.644 إصابة جديدة، ووفاة 405 أشخاص، جراء تفشي فيروس كورونا“.

وأضافت لاري، أنه ”وفقا لهذه الأرقام فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من مليونين و237 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات 66 ألفا و732 ”، موضحة أنه ”يوجد 4766 من المصابين يرقدون حاليا في المستشفيات في حالة حرجة للغاية“.

ومنذ السبت الماضي، بدأت إيران بتطبيق قيود وإجراءات على حركة المركبات في عموم البلاد بعد تفشي فيروس كورونا (النسخة البريطانية) في جميع المحافظات.

وفي الأسبوع الماضي، توقع نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، أن تسجل البلاد أكثر من 500 حالة وفاة خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب عدم التزام الإيرانيين بالبروتوكولات الصحية اللازمة.

وقال الرئيس حسن روحاني، السبت، إن ”إيران تواجه أسبوعا صعبا بسبب شدة تفشي الفيروس“، مضيفا أن شدة تفشي الفيروس في إيران ليست أكبر من شدة تفشي المرض في أوروبا“، لكنه حذر من أن ”الموجة الرابعة أطول وأصعب“، داعيا في خطاب بثه التلفزيون الإيراني المواطنين إلى ”الامتثال للوائح الصحية، وخاصة التباعد الاجتماعي“.