دراسة: هذه الأنواع من القهوة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة جديدة أن بعض أنواع القهوة المنتشرة في الآونة الأخيرة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتؤثر على الأوعية الدموية.

ونظر الباحثون في الارتباطات الجينية بين تناول القهوة والكوليسترول والدهون في الدم، باستخدام بيانات من حوالي 363 ألف مشارك، وتبين أن الاستهلاك المنتظم للقهوة يساهم في ارتفاع مستويات الدهون في الدم التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب.

وفي ما يلي أنواع القهوة التي تعرض الأفراد للخطر بشكل أكبر:

القهوة التركية والفرنسية واليونانية

كشف العلماء أن القهوة الفرنسية والتركية واليونانية تحتوي على مركب الكافستول، وهو مركب قوي يرفع نسبة الكوليسترول في الدم.

الإسبرسو والكابتشينو

أخبر الباحثون أن مركب الكافستول موجود أيضا في مشروبات الإسبريسو، بما في ذلك الكابتشينو والإسبريسو المخفوق بحليب الشوفان والسكر البني المنتشر على نطاق واسع.

وعلى الجانب الآخر، اعتبر الباحثون أن صنع القهوة بالطرق التقليدية أفضل من الطرق المنتشرة، كما أن القهوة السريعة الذوبان خيار جيد لأنها ذات تأثير محدود على الدهون في الدم.

ووجد الباحثون أيضا أن هناك كمية معينة عند تناول القهوة تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بأمراض القلب، حيث إن تناول ستة أكواب أو أكثر في اليوم يمكن أن يزيد من كمية الدهون في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.