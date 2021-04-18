5 أطعمة ينصح بها من يأخذون لقاح كورونا

تلقى الكثير من الأشخاص حول العالم لقاح فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، ومع ذلك، هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة باللقاح، بما في ذلك فاعليته والآثار الجانبية وأيضا ما يجب تناوله قبل وبعد الحصول على اللقاح.

الدكتورة أوما نايدو، طبيبة التغذية بجامعة هارفارد، كتبت مؤخرا في حسابها على منصة إنستغرام، نصائح مرتبطة بالنظام الغذائي، لتقليل أي آثار جانبية ناتجة عن تلقي لقاح كورونا.

الخضراوات الخضراء

تحتوي الخضراوات الخضراء مثل السبانخ واللفت والكرنب والبروكلي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة ومحاربة الالتهابات في الجسم، لذا تنصح نايدو من يأخذون اللقاح بتناولها.

فعلى سبيل المثال، يحتوي البروكلي على مادة السلفورافان المضادة للأكسدة التي تساعد في الحماية من الإجهاد التأكسدي وتكافح الالتهابات، وبالتالي أن تكون على قائمة نظامك الغذائي قبل وبعد تلقي اللقاح.

اليخنة والشوربة

تلعب الأمعاء دورا بالغ الأهمية في الحفاظ على الصحة العامة، بما في ذلك الاستجابة المناعية القوية، ولتعزيز مناعتك، من المهم تغذية أمعائك، ولهذا تنصح الدكتورة نايدو بتناول اليخنة المليئة بالخضار الملون والتوابل المضادة للالتهابات والألياف.

كما تنصح نايدو بتناول شوربة اللحم والدجاج خصوصاً بعد تلقي اللقاح، لاحتوائها على مستويات عالية من الكولاجين الذي يساعد في إصلاح بطانة الأمعاء، ما يساعد على الهضم ويهدئ الأمعاء ويقلل من الالتهابات.

البصل والثوم

هذان العنصران رائعان لتعزيز المناعة وأيضا لإطعام بكتيريا الأمعاء الجيدة. وتنصح الدكتورة نايدو كذلك بتناول الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك، وهي الأطعمة الغنية بالألياف، بما في ذلك الثوم والبصل، بالإضافة إلى العديد من أنواع الخضراوات الأخرى.

ويساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمل الجهاز المناعي، ويساعد في السيطرة على الالتهابات.

الكركم

تنصح الدكتورة نايدو باستخدام الكركم وهو من التوابل المضادة للأكسدة، وذو خصائص قوية مضادة للالتهابات، حتى أنه أكثر فاعلية من الأدوية الشائعة لمكافحة الالتهاب.

وتشير الدراسات إلى أن الكركمين (المكون النشط في الكركم) لا يحارب الالتهاب فحسب، بل يساعد أيضاً في إبطاء عملية الشيخوخة والوقاية من مرض الزهايمر ويخفف من احتمال الإصابة بالاكتئاب.

التوت البري

وتنصح الدكتورة نايدو أيضا بتناول التوت البري الذي هو أحد الأطعمة المفضلة، ففضلاً عن غناه بالبروبيوتيك يعد مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة (الفلافونويدات، والأنثوسيانين).

وتساعد مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها التوت البري في مكافحة الالتهاب، وكذلك فإن تناولها يزيد من مستويات السيروتونين، الهرمون المسؤول عن تعديل المزاج.