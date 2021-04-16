رئيس "فايزر": جرعة ثالثة من اللقاح ستكون ضرورية "على الأرجح"‎

قال رئيس شركة الأدوية العملاقة الأمريكية ”فايزر“، ألبرت بورلا، إن الأشخاص الذين تلقوا لقاح ”فايزر“ سيحتاجون ”على الأرجح“ إلى جرعة ثالثة في غضون 6 أشهر إلى سنة، ثم لجرعة كل عام.

وأوضح ألبرت بورلا في تصريحات، الخميس، نقلتها شبكة ”سي إن بي سي“: ”هناك فرضية معقولة، وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح، بين 6 أشهر و12 شهرا، وبعدها سيكون هناك تطعيم مرة كل سنة، لكن ما زال يجب التأكد من كل ذلك“.

وأضاف: ”من ناحية أخرى، ستلعب النسخ المتحورة (من فيروس كورونا) دورا رئيسيا.. من المهم جدا خفض عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس“.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مدير الخلية المسؤولة عن مكافحة كوفيد-19 في إدارة الرئيس جو بايدن، أيضا أنه على الأمريكيين أن يتوقعوا تلقي لقاحا معززا من أجل حمايتهم من النسخ المتحورة المنتشرة لفيروس كورونا.

وكان تحالف ”فايزر/ بايونتيك“ قد أعلن، في شباط/ فبراير، أنه يدرس آثار جرعة ثالثة من لقاحه ضد المتحورات في دراسة سريرية.

وفي هذه المرحلة، يعد لقاحا ”فايزر“ و“موديرنا“ الأفضل، إذ تبلغ فعاليتهما 95 % و94,1 % على التوالي ضد كوفيد-19، وفقا للدراسات السريرية.