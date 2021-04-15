تطوير "هيدروجيل" يصلح الأنسجة التالفة في الجسم بدلا من الجراحة (صور وفيديو)

طور باحثون في جامعة لوزان في سويسرا EPFL، سائلا هلاميا جديدا ”هيدروجيل“ قابلا للحقن، يمكن استخدامه لإصلاح تشققات الأنسجة اللينة في جميع أنحاء الجسم، حيث يتحلل بعد التئامها، ما يمثل بديلا للجراحة.

وصنع الفريق البحثي المادة الهلامية الجديدة، لعلاج أنواع مختلفة من الأنسجة الداخلية في الجسم، وإصلاح التمزق الناتج عن حادث، حيث يمكن أن يواجه الجراحون صعوبة في ربط الأنسجة المصابة معا مرة أخرى، وغالبا ما تضر الغرز أكثر مما تنفع.

وقال دومينيك بيوليتي، المؤلف الرئيسي في الدراسة: ”مثل هذه العمليات الجراحية لا تؤدي دائما إلى النتائج المثلى؛ لأن الأنسجة التي يتم إصلاحها عادة لا تلتئم بشكل صحيح، وخاصة في منطقتي الغضروف والقرنية“.

ويحاول الباحثون في جميع أنحاء العالم، منذ سنوات، تطوير مادة لاصقة للأنسجة اللينة، تتحمل الضغوط الطبيعية والالتواءات داخل جسم الإنسان.

وتوصل الباحثون في الجامعة السويسرية، إلى عائلة جديدة من المواد الحيوية اللاصقة والقابلة للحقن، حيث يمكن أن تربط أشكالا مختلفة من الأنسجة اللينة، ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من تطبيقات علاج الإصابات.

ويتكون الهيدروجيل من 85٪ من الماء، ويتميز بالتصاقه الشديد مع الأنسجة بدون الحاجة لمعالجة السطح.

وصنعه الباحثون بتصميم جديد تماما، حيث يسمح بالتحكم المستقل في خصائصه الميكانيكية واللاصقة، ويتم حقنه في صورة سائلة، ولكنه يحدد بعد ذلك متى يتم تطبيق الالتصاق بالأنسجة المحيطة.

من ناحيته، قال بيمان كرامي الباحث المشارك في الدراسة: ”ما يجعل الهيدروجيل الخاص بنا مختلفا، هو أنه يغير قوامه ودرجة كثافته مع توفير التصاق عالٍ في الأنسجة المصابة“.

مستوحى من بلح البحر

وصمم الباحثون الهيدروجيل مع خصائص لاصقة متعددة، إحداها من وحي مادة في ”بلح البحر“، وتعرف باسم Dopa، حيث عملوا على تعديلها لتلعب دورا مهما في التصاق الأنسجة.

وقال الباحثون: ”دوبا هي ما تجعل بلح البحر يلتصق بقوة على أي نوع من الأسطح، والنوع الثاني من المواد اللاصقة في الهيدروجيل هو حمض أميني تصنعه أجسامنا بشكل طبيعي“.

وشرح الفريق البحثي، مركبات الهيدروجيل الخاص بهم، على عكس بعض المواد اللاصقة الطبية، حيث لا تتداخل مع تفاعلات الجسم الكيميائية؛ مما يعني أنها متوافقة حيويا تماما.

كما وتحتوي على خصائص فريدة لتبديد الطاقة، والتي تعزز من قدرتها على الالتصاق، وتبديد الطاقة الميكانيكية المنتجة عندما يتشوه الهيدروجيل، لحماية التفاعلات في الواجهة بين الهيدروجيل والأنسجة المحيطة.

ويتميز الهيدروجيل بميزة إضافية، حيث يمكنه أن يحمل الأدوية لتحفيز عملية الشفاء، خاصة في الأنسجة مثل الغضاريف، والتي لا تتجدد من تلقاء نفسها.

وأظهرت اختبارات الفريق البحثي أن ”الهيدروجيل“ يرتبط بالعديد من أنواع الأنسجة المختلفة، بما في ذلك الغضاريف والغضروف الهلالي، والقلب والكبد والرئة والكلى والقرنية.

وحصل الباحثون على منحة وكالة الابتكار السويسرية لإجراء الاختبارات السريرية، حيث يأملون بإطلاق الهيدروجيل الخاص بهم في السوق، خلال السنوات الخمس المقبلة.