في سابقة عالمية.. الدنمارك توقف استخدام لقاح أسترازينيكا

قالت السلطات الصحية إن الدنمارك أصبحت، اليوم الأربعاء، أول بلد يوقف تماما استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لوباء كورونان بعد أنباء عن صلته المحتملة بحالات نادرة جدا بتجلط الدم.

وأضافوا أن هذا القرار سيرجئ نهاية حملة التطعيم في الدنمارك من 25 يوليو/ تموز إلى مطلع أغسطس/ آب.

وقال سورن بروسترم، رئيس هيئة الصحة في بيان إن ”نتائج التحقيقات المتعلقة بتجلط الدم، أظهرت آثارا جانبية حقيقية وخطيرة“.

وأضاف: ”اخترنا بناء على دراسة شاملة مواصلة برنامج التطعيم لجميع المجموعات المستهدفة بدون هذا اللقاح“.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها وجدت صلة محتملة بين لقاح أسترازينيكا وتجلط الجيوب الوريدية الدماغية، وهو نوع من الجلطات الدموية في الدماغ، لكنها أكدت على أن خطر الوفاة جراء الإصابة بمرض كورونا، أكبر بكثير من احتمال الوفاة بآثار جانبية نادرة.

وكانت الدنمارك أول بلد يبدأ تعليق استخدام اللقاح تماما في مارس/ آذار لدواعي السلامة، كما علقت استخدام لقاح ”جونسون آند جونسون“ للتحقق أكثر من صلة مماثلة بجلطات دموية.