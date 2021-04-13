المصريون يستقبلون رمضان بالزحام في الشوارع والأسواق رغم مخاوف ارتفاع إصابات كورونا

ازدحمت الشوارع بالمتسوقين لشراء الحلوى ومستلزمات شهر رمضان المُبارك، وسط أجواء أقرب إلى العادية رغم المخاوف من ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد، واحتمال حدوث موجة ثالثة للجائحة.

وفي العام الماضي لم يسمح سوى للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها لتوصيل الطلبات وأُغلقت المساجد وفُرض حظر تجوال ليلي، لكن هذا العام تعمل المطاعم بشكل عادي والمساجد مفتوحة للمصلين مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات الصحية.

وقالت أميرة كريم وهي تتسوق لشراء الفوانيس: ”أصلا في فرق شاسع، السنة إلي فاتت كان فيه كورونا ومش عارفين نخرج، السنة دي الحمد لله، ربنا يديمها بإذن الله“.

وسجلت مصر حتى الآن 211307 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بينها 12487 وفاة.

وارتفعت الأرقام الرسمية لمصابي فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية، وزاد العدد عن 800 إصابة مؤكدة يوميا قبل حلول رمضان.

وحذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وقت سابق من موجة ثالثة محتملة من فيروس كورونا، وحث الأسر على توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية في شهر رمضان.

ويقول الخبراء إن الأرقام الرسمية لا تعكس في الغالب سوى نسبة صغيرة من الإصابات الحقيقية، وذلك بسبب محدودية المسحات وعدم الاعتداد بنتائج الفحوص الخاصة.

وتقوم الحكومة حاليا بحملة تطعيم، لكنها لم تتلق حتى الآن سوى كميات محدودة من لقاحي ”سينوفارم“ من الصين و“أسترازينيكا“ من برنامج ”كوفاكس“ العالمي.