أمريكا توصي بوقف استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" بسبب جلطات دموية نادرة

وجاءت التوصية بعد أسبوع من قول المنظمين الصحيين الأوروبيين، إنهم وجدوا علاقة محتملة بين لقاح ”أسترا زينيكا“ المضاد لكوفيد-19، وحدوث جلطات دموية نادرة تسببت بعدد قليل من الوفيات.

ويعد لقاح ”جونسون آند جونسون“، وهو جرعة واحدة، ولقاح ”أسترا زينيكا“ ذو التكلفة المنخفضة، أساسيين في مكافحة الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 3 ملايين إنسان حتى الآن.

وستعقد لجنة استشارية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اجتماعًا، غدًا الأربعاء، لتحليل الحالات الست المتصلة بلقاح ”جونسون آند جونسون“، وستبحث إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التحليل، وذلك طبقًا لما قالته الهيئتان في بيان مشترك.

وحالات الوفاة الست جميعها لنساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عامًا، وحدثت الأعراض بعد فترة تتراوح بين 6 أيام و13 يومًا من تلقي اللقاح.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن هذه الحوادث السلبية تبدو نادرة إلى أبعد حد.

وقالت شركة ”جونسون آند جونسون“، إنها“تعمل عن قرب مع المنظمين الصحيين، وذكرت أنه لم يثبت أن هناك علاقة سببية واضحة بين الحوادث واللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي تنتجه وحدتها في اليابان“.

كما أعلنت، أنها ستؤجل إطلاق لقاحها المضاد لكوفيد-19 في أوروبا، بعدما تحرّكت السلطات الأمريكية باتّجاه تعليق استخدامه جرّاء مخاوف صحية، قائلة:“اتخذنا القرار بتأجيل استباقي لإطلاق لقاحنا في أوروبا“.

وقالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ نقلًا عن مسؤولين، إن امرأة توفيت، وإن ثانية في نبراسكا تعالج في المستشفى في حالة خطيرة.

وحتى 12 أبريل/ نيسان، تم استخدام أكثر من 6.8 مليون جرعة من لقاح ”جونسون آند جونسون“ في الولايات المتحدة.