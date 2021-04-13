"الصحة العالمية" تحث الدول على تعليق بيع الثدييات البرية الحية في الأسواق‎

حثت وكالات دولية، بينها منظمة الصحة العالمية، دول العالم، اليوم الثلاثاء، على تعليق بيع الثدييات البرية الحية في أسواق الطعام، محذّرة من أنها قد تكون مصدرًا لأكثر من 70% من الأمراض المعدية الناشئة في البشر.

وصدر هذا التوجيه الذي يستهدف الحرص على أن يكون النظام الغذائي العالمي آمنًا ومستدامًا، في أعقاب مهمة قادتها منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان في الصين، للتحقيق في منشأ فيروس سارس-كوف-2 المسبب لمرض كورونا.

وقال بيتر بن إمباريك، وهو مسؤول منظمة الصحة، وقاد المهمة في شهري، يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط، في تغريدة على تويتر:“هذه التوصية وتوصيات أخرى ستساهم بتقليص خطر ظهور الأمراض حيوانية المنشأ“.

وحثت منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة السلطات الوطنية على“تعليق الإتجار في الحيوانات الثديية البرية الحية لغرض الغذاء أو التكاثر، وإغلاق أجزاء من أسواق الأغذية التي تبيع الحيوانات البرية الحية، من الثدييات التي يتم اصطيادها، كإجراء طارئ، ما لم تكن هناك أنظمة فعالة يمكن إثباتها، وتقييم كافٍ للمخاطر“.

وقالت تلك المنظمات، إن تقارير أفادت أن الحيوانات، لا سيما البرية منها، هي مصدر لأكثر من 70% من كل الأمراض المعدية الناشئة في البشر.

وأوضح خبراء إقليميون أن الصين منعت، العام الماضي، الإتجار في الحيوانات البرية من أجل الاستهلاك البشري، لكن ثغرات قانونية تسمح بتربية بعض الأنواع الأكثر عرضة للمرض.

وقال الفريق الطبي بقيادة منظمة الصحة العالمية، والذي زار سوق حيوانات في ووهان، حيث رُصدت أول حالات إصابة بين البشر بمرض ”كوفيد-19″، إن الفيروس الجديد ربما انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر.

وجاء في التوصية أن“مشكلات كبيرة يمكن أن تنشأ حين تسمح هذه الأسواق ببيع وذبح حيوانات حية“.

وأضافت:“حين تُوضع الحيوانات البرية في أقفاص أو حظائر وتُذبح وتُنظف في مناطق مفتوحة في السوق، تُصبح هذه المناطق ملوثة بسوائل أبدانها وبرازها ونفايات أخرى، الأمر الذي يزيد احتمال انتقال مسببات الأمراض إلى العمال والزبائن، ويحتمل أن يؤدي إلى انتشار مسببات الأمراض إلى حيوانات أخرى في السوق“.