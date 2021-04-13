5 أطعمة على مرضى الضغط تناولها في رمضان

تشير التقديرات إلى أن حوالي ثلث سكان العالم من البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، المؤدي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المبكرة.

وأظهرت الدراسات أن الصيام له تأثير إيجابي على مرضى ضغط الدم المرتفع بشرط أن يستمر الصائم بتناول الدواء الخاص به. وللمزيد من العناية طوال هذا الشهر، إليك 5 أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم.

الجريب فروت

تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت يقدم العديد من المركبات المفيدة لقلبك.

ولقد وجدت الدراسات أن الجريب فروت يرتبط بانخفاض ضغط الدم الانقباضي (SBP) وضغط الدم الانبساطي (DBP) لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.

كما يعتبر الجريب فروت مصدرا جيدا لفيتامين C وألياف البكتين ومضادات الأكسدة.

عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة لارتفاع ضغط الدم ومضادة لتصلب الشرايين.

وأشارت الأبحاث إلى أن شرب عصير الرمان قد يساعد في منع تطور ارتفاع ضغط الدم الناتج عن مرض السكري عن طريق تثبيط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE).

ومن المعروف أن عصير الرمان له تأثيرات مضادة لارتفاع ضغط الدم، وينصح بعض الخبراء بتناول من 50 إلى 200 مل من عصير الرمان يوميا.

الموز

يلعب البوتاسيوم دورا حيويا في التحكم في ارتفاع ضغط الدم، ويحتوي الموز على الكثير من هذا المعدن. يساعد البوتاسيوم في تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية عن طريق تقليل آثار الصوديوم، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.

الشاي



كشفت الدراسات بالفعل أن استهلاك الشاي الأخضر أو الأسود يمكن أن يقلل من ضغط الدم بكمية صغيرة، ولكن ثابتة، ويُعتقد أن الكاتيكين، وهو نوع من المركبات الفينولية الموجودة بكثرة في الشاي، يساهم في ذلك.

كما وجدت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا أن مركبين من نوع الكاتشين من مركبات الفلافونويد (إيبيكاتشين جالاتي ويبيغالوكاتشين -3 جالاتي) الموجودة في الشاي، يساعدان على استرخاء الأوعية الدموية عن طريق تنشيط نوع معين من بروتين القناة الأيونية في جدار الأوعية الدموية، اسمه KCNQ5.

الثوم

الثوم من الخضراوات الأخرى المعروفة بتأثيرها الخافض للضغط، ويُعتقد أن الأليسين، مركب الكبريت الموجود في الثوم، مسؤول إلى حد كبير عن خفض ضغط الدم، حتى أن بعض الدراسات أشارت إلى أن مكملات الثوم قد تعمل بشكل فعال مثل الأدوية القياسية لخفض ضغط الدم.