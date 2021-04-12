منظمة الصحة: الطريق ما زال طويلا أمام انتهاء جائحة كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الإثنين، إن الارتباك والتراخي في مواجهة ”كوفيد-19“ يعنيان أن الطريق ما زال طويلًا أمام نهاية الجائحة، لكن يمكن السيطرة عليها خلال شهور بإجراءات فعالة في مجال الصحة العامة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي في جنيف: ”نحن أيضًا نريد أن نرى المجتمعات والاقتصادات وقد أعيد فتحها، وحركة السفر والتجارة وقد استؤنفت“، مضيفًا: ”لكن في الوقت الحالي، تعاني وحدات الرعاية الفائقة من التكدس في كثير من الدول، والناس يموتون“.

وأكد غيبريسوس أنه ”ما زال الطريق طويلا أمام نهاية جائحة كوفيد-19، لكن لدينا الكثير من أسباب التفاؤل، انخفاض حالات الإصابة والوفاة في الشهرين الأول والثاني من العام يبين أن من الممكن كبح هذا الفيروس وسلالاته“.

وأشار إلى أنه ما يقوي العدوى ”الارتباك والتراخي وعدم الاتساق في إجراءات الصحة العامة“.