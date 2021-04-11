زيوت عطرية تنظف الرئة وتحسن الجهاز التنفسي

تدخل الزيوت العطرية في العديد من الاستخدامات، ولا تقتصر على الناحية الجمالية فقط، بل الصحية أيضا.

فمن الصداع ومشاكل انسداد الأنف إلى التهاب المفاصل وغير ذلك، فإن لبعض الزيوت العطرية فاعلية كبيرة في علاج العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك ما يتعلق بالجهاز التنفسي.

وفيما يأتي، مجموعة زيوت عطرية تنقي الرئة وتحسن الجهاز التنفسي:

زيت إكليل الجبل

على الرغم من تجاهله من قِبل الكثيرين، إلا أن زيت إكليل الجبل أو الروزماري العطري يتميز بفاعلية كبيرة في تنقية الرئة وتعزيز صحة الجهاز التنفسي بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، فضلا عن فاعليته في تعزيز نمو الشعر وتقليل التوتر.

زيت الأوكالبتوس

يعتمد هذا الزيت بشكل أساس على مركب الـ ”يوكاليبتول“ الغني بخصائص مضادة للميكروبات ويمكنه مكافحة البكتيريا المسببة للأمراض، بما في ذلك مشاكل الرئة، كما يتميز بقدرته على تقليل الالتهاب والألم وتقلصات العضلات، بالإضافة إلى علاج السعال الحاد.

زيت الأوريجانو

يساعد هذا الزيت في تنقية الرئة والجهاز التنفسي بفضل احتوائه على العديد من مضادات الأكسدة والميكروبات.

زيت النعناع

يأتي من بين أفضل الزيوت العطرية الصحية للرئة بثرائه بخصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، كما يقي من أمراض الجهاز التنفسي جنبا إلى جنب مع تعزيز الشعور بالاسترخاء.

زيت القرفة

لا يدرك الكثيرون أن لزيت القرفة العطري فوائد عديدة تتضمن تعزيز صحة الرئة والجهاز التنفسي، وذلك يرجع إلى ثرائه بمادة الـ ”كارفاكرول“ التي تفيد في القضاء على الفيروسات والبكتيريا وتحمي الرئة من الإصابة بها.

هذا ويسهل استخدام هذه الزيوت للاستفادة من مزاياها من خلال وضع بعض منها في ماء مغلي واستنشاق بخارها.