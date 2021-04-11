نصائح عملية لصيام آمن دون تعب خلال شهر رمضان.. تعرف عليها

خلال أيام قليلة يحل علينا شهر رمضان المبارك، ويتضمن الصيام خلال الشهر الفضيل الامتناع عن تناول الطعام أو شرب الماء من شروق الشمس حتى غروبها.

وخلال الشهر الكريم يسعى الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى التواصل بشكل أعمق مع دينهم والتفاني في الصلاة والالتزام بالصدقة وقوة الإرادة عند الصوم.

وغالبا ما يبدأ الشهر بطاقة كبيرة للغاية، وقد يضع الممارسون العديد من الأهداف الروحية، وفي ما يلي بعض النصائح والحيل العملية لصيام آمن دون تعب خلال شهر رمضان.

لا تتخطَ وجبة السحور

هناك فرصتان فقط لتناول الطعام خلال شهر رمضان، قبل شروق الشمس (السحور) وبعد غروب الشمس في المساء (الإفطار).

وينصح الأطباء بعدم تفويت وجبة السحور التي تمنحك الكثير من الطاقة طوال اليوم، ويوصون أيضاً بتناول الحبوب الكاملة المقترنة بالدهون الصحية والبروتينات وكذلك الفواكه والخضراوات.

تناول كمية كافية من الماء

شرب الماء مهم للغاية وله العديد من الفوائد الصحية، حيث يمكن أن يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء إلى سوء الحالة المزاجية وزيادة التعب، ويمكن أن يؤثر ذلك على مستويات الطاقة والذاكرة.

وخلال شهر رمضان، يجب الانتظام في شرب المياه من الغروب إلى الشروق، كما يوصي الخبراء أيضا بالانتباه إلى الأطعمة التي تتناولها، في حين أن الحلويات خلال شهر رمضان يمكن أن تكون مغرية للغاية. حاول اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء بدلاً من ذلك.

تجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية

ينصح الأطباء بتجنب تناول الأطعمة الثقيلة المحملة بالكثير من الدهون في الإفطار، فبعد يوم كامل من عدم تناول الطعام والشعور بالجوع، ليس من الجيد تناول تلك الأطعمة، التي بدورها ستؤدي إلى إرهاق في الصباح وزيادة الوزن على مدار الشهر، لذا يوصي الخبراء في الإفطار بتناول التمر وبعض الفاكهة وشرب بعض الماء، وبعد أداء صلاة العشاء، يمكنك تناول وجبة صحية مكونة من طبق سلطة، مع كمية مناسبة من الكربوهيدرات المكررة، مع ما يناسب جسمك من البروتين.

إذا كان الصيام لا يتناسب مع صحتك أو كنت تعانى من حالة طبية مزمنة، فلا داعي للقلق، لا يزال من الممكن عدم الصيام، وقضاء الأيام المتأخرة بعد ذلك أو من خلال الصدقات.

أما الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية شائعة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، فطالما أن حالتهم مستقرة ويتم التحكم فيها، عليهم فقط مراقبة سكر الدم وضغط الدم عن كثب، وضمان تناول كميات كافية من المياه، وتعديل توقيت تناول الأدوية.

الصيام المتقطع

بعد انتهاء شهر رمضان، قد يكون من الصعب استئناف عادات الأكل المعتادة، ربما اعتاد جسمك على عدم تناول الطعام لفترات طويلة من الوقت خلال النهار وتناول وجبة ثقيلة في المساء.

إذا وجدت نفسك في هذا الموقف، يوصي الأطباء بتجربة الصيام المتقطع والتأكد من أنك تتناول الماء طوال اليوم.