ليبيا تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد تأخير‎ (فيديو)

بدأت حكومة الوحدة الجديدة في ليبيا اليوم السبت حملة تطعيم ضد فيروس كورونا طال تأخيرها بعد تسلمها نحو 160 ألف جرعة لقاح خلال الأسبوع الماضي، وتلقى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة التطعيم خلال بث تلفزيوني مباشر.

ورغم أن ليبيا أغنى من الدول المجاورة لها نتيجة لصادرات النفط فقد واجه نظامها الصحي مشكلات كبيرة بسبب سنوات الاضطراب السياسي والعنف وبذل جهدا مضنيا في مواجهة الجائحة.

وبعد أن تلقى الجرعة، وصف الدبيبة بدء الحملة بأنه يوم مبارك في حملة مكافحة كوفيد-19 ولم يفصح عن اللقاح الذي تلقى جرعته.

ومن بين الجرعات التي تسلمتها ليبيا الأسبوع الماضي 100 ألف جرعة على الأقل من لقاح (سبوتنيك في) روسي الصنع.