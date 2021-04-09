مسؤولو صحة دوليون: الدول الفقيرة بحاجة للقاحات المرفوضة من بعض الدول‎

قال مسؤولو صحة دوليون، يوم الجمعة، إن جرعات اللقاحات التي رفضتها بعض الدول في إطار جهودها لتحسين حملاتها للتطعيم، سيُجرى توجيهها قدر الإمكان إلى الدول الفقيرة لمواجهة ”الاختلال المريع في توازن“ عملية توزيع اللقاحات.

وكانت السلطات في أستراليا، واليونان، أحدث من يرشح بدائل عن استخدام لقاح أسترازينيكا لصغار السن، بعد مخاوف من جلطات دم محتملة، في حين أخرت هونغ كونغ تسلم طلبياتها من اللقاح.

ومن شأن تطعيم صغار السن بلقاحات بديلة، أن يؤخر حملات التطعيم بنحو شهر في أستراليا، وفرنسا، وبريطانيا، طبقًا لبيانات وتحليلات شركة (إيرفينيتي) بعد تحليل الأرقام من تلك البلدان.

وجرى التطعيم بملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا بشكل آمن حول العالم، إلا أن بعض الحكومات قصرت استخدامها على الفئات العمرية لكبار السن كإجراء احترازي لحين حسم الجدل حول حالات الإصابة بجلطات.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن معظم البلدان لم تحصل على ما يكفي من الجرعات من أي من اللقاحات لتغطية احتياج العاملين في القطاع الصحي وغيرهم ممن هم معرضون لخطر الإصابة بالفيروس الذي أودى بحياة نحو 3 ملايين حول العالم.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الدول ذات الدخول المرتفعة قامت في المتوسط بتطعيم واحد من كل 4 أفراد، في حين يصل ذلك المعدل في البلدان منخفضة الدخل إلى واحد من بين أكثر من 500.

وقال في إفادة صحفية، اليوم الجمعة:“لا يزال هناك اختلال صادم في توازن عملية توزيع اللقاحات“.

وتهدف خطة كوفاكس لضمان وصول اللقاحات إلى الدول الأكثر فقرًا.