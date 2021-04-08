إيران تعلن تجاوز عدد المصابين بكورونا حاجز المليوني حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليوني شخص في البلاد منذ الـ19 من شباط/فبراير 2020.

وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم الوزارة، في إفادة صحفية، إنه ”تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 22 ألفا و586 إصابة بفيروس كورونا مع تسجيل 185 حالة وفاة“، مشيرة إلى أنه ”من بين المصابين تم نقل 2493 إلى المستشفيات العامة للبلاد“.

وبحسب المسؤولة الإيرانية ”ارتفع عدد المصابين إلى مليونين و 6934 شخصا فيما بلغ عدد الوفيات 63 ألفا و883 شخصا منذ شباط/فبراير 2020“.

وأعلن نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي، أمس، أن 85 مدينة إيرانية باتت في الدائرة الحمراء أو البرتقالية بسبب تفشي الفيروس.

وتعتبر الحالة في العاصمة طهران الأخطر بين المحافظات الإيرانية، بعد أن سجلت أكثر من ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكر نادر توكلي نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا بطهران.

وقال نادر اليوم الخميس للوكالة الرسمية ”إيرنا“: ”ارتفع عدد الإصابات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وبات يسجَّل يوميا ألف إصابة في طهران وحدها“.

ودعا العديد من المسؤولين في القطاع الصحي بطهران أمس، إلى تعطيل الدوام وإغلاق المدينة وفرض الحجر لمدة أسبوعين، لكن الحكومة المحلية عارضت هذه الدعوة، فيما أكدت أنه سوف تبدأ اليوم بخفض عدد الموظفين وإغلاق الأماكن والأعمال غير الضرورية.

وتعاني جميع المدن الإيرانية من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتشفت في بريطانيا.