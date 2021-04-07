تونس تمدد حظر التجول وتفرض حجرا إجباريا على الوافدين

أعلنت السلطات التونسية اليوم تمديد ساعات حظر التجوّل خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، في مسعى إلى احتواء انتشار فيروس ”كورونا“ مع تصاعد عدد الإصابات والوفيات بالبلاد.

وقالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة التونسية حسناء بن سليمان خلال مؤتمر صحفي الأربعاء إن حظر التجوّل سيصبح بداية من 9 نيسان/أبريل إلى غاية 30 نيسان/أبريل من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا.

ويأتي هذا الإجراء وسط دعوات من اللجنة العلمية الخاصة بمتابعة الوضع الوبائي في البلاد إلى إقرار حجر صحي شامل للحد من انتشار العدوى بالفيروس، الأمر الذي رفضته الحكومة بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الحادة لمثل هذا الإجراء.

وأقرت السلطات التونسية أيضا إغلاق المناطق التي تشهد عددا مرتفعا من الإصابات مع فرض حجر إجباري لمدة 5 أيام للوافدين على الأراضي التونسية.

وسجلت تونس في الأيام الأخيرة ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس ”كورونا“ ما دفع خبراء وأطباء إلى إطلاق صيحة فزع والمطالبة باتخاذ تدابير وقائية لمنع تفاقم العدوى.