تعرف على أسباب الظهور المبكر لشيب الشعر لدى الرجال

يعد الشيب علامة من علامات التقدم في السن، لكن ظهوره قبل سن 20 عامًا أو في أوائل العشرينات يسمى بالشيب المبكر للشعر، ويرجع ذلك بسبب استخدام المنتجات الكيميائية أو مستحضرات التجميل أو سوء التغذية، ويمكن أن يكون وراثيًا.

ويعد شيب الشعر المبكر أكثر شيوعًا بين الرجال منه لدى النساء، ولكن السبب وراء ذلك غير واضح، ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى وراء ذلك، دعنا نعرف بالتفصيل الأسباب الأخرى لشيب الشعر المبكر.

العوامل المؤثرة في الشيب المبكر للشعر:

الإجهاد والتوتر

لابد أنك سمعت أشخاصًا يربطون الشعر الأبيض أو الرمادي بمشاكل التوتر، صحيح تمامًا أن الإجهاد المزمن يمكن أن يسبب شيبًا مبكرًا في الشعر، ويمكن أن يحدث بسبب مشاكل متعددة؛ بما في ذلك: مشاكل النوم، والقلق، وضغط الدم المرتفع، والتغير في الشهية.

ويؤدي الإجهاد إلى استنفاد الخلايا الجذعية الموجودة في بصيلات الشعر، وينتج عن هذا ظهور شيب مبكر في الشعر، وإذا كنت قد لاحظت، فإن معظم القادة الذين يشغلون مناصب عالية في مكان ما يعانون من الإجهاد، والشيب المبكر للشعر.

الوراثة

الجينات والعوامل الوراثية تؤثر عليك بالتأكيد، كما هو الحال مع المشاكل الصحية الأخرى، بمعنى إذا كان لدى أي شخص في عائلتك شعر أبيض في سن مبكر، فقد يكون من المحتمل أنك معرض لخطر كبير للإصابة بنفس المشكلة.

اضطراب الغدة الدرقية

يمكن أن يكون فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار للشيب المبكر للشعر، بسبب التغيرات الهرمونية التي تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض أو الرمادي المبكر.

وهي في الأساس غدة موجودة في قاعدة عنقك تتحكم في الكثير من وظائف الجسم، بما في ذلك التمثيل الغذائي.

نقص فيتامين ب 12

هو المسؤول عن نمو الشعر الصحي في الجسم، وإذا كان هناك نقص في فيتامين ب 12 في الجسم، فهناك احتمالية أن يتحول لون شعرك إلى اللون الرمادي مبكرًا، ويرتبط هذا النقص أيضًا بفقر الدم الخبيث.

ويحدث هذا نتيجة عدم قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات، وبالتالي لا يتم إنتاج خلايا الدم السليمة، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين في خلايا الشعر في الجسم، ويمكن أن يؤثر ذلك على إنتاج الميلانين.

التدخين

ليس من المستغرب أن تدخين السجائر له تأثير خطير على الرئتين والقلب، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، فالتدخين يضر شعرك أيضًا، وينتهي الأمر بمعظم الأشخاص الذين يدخنون بانتظام بأن يكون لديهم شعر رمادي قبل سن الثلاثين.

ويقوم التدخين بتضييق الأوعية الدموية مما يقلل مرة أخرى من تدفق الدم المتجه إلى بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تساقط الشعر، كما أن السموم الموجودة في السجائر تتسبب في تلف بصيلات الشعر مما يؤدي إلى ظهور الشيب المبكر للشعر.

أمراض المناعة الذاتية

يمكن أن يتسبب مرض المناعة الذاتية أيضًا في ظهور الشعر الأبيض المبكر، ويحدث هذا عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم خلاياه، وفي حالات مثل الثعلبة والبهاق، يمكن لنظام المناعة أن يهاجم بصيلات الشعر، ويسبب فقدان صباغ الميلانين.