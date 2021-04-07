دبي تعلن توفير لقاحات كورونا لممثلي الدول المشاركة في إكسبو 2020

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، أن دبي ستوفر لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد لجميع الممثلين الرسميين للدول المشاركة في إكسبو 2020، المقرر أن يعقد في دبي في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى مارس/ آذار 2022.

وقال الشيخ حمدان في تغريدة: ”عقدنا اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي في موقع إكسبو 2020 دبي، ووجّهنا بتوفير اللقاحات اللازمة ضد كورونا لجميع الممثلين الرسميين للدول المشاركة في الحدث العالمي، لضمان تجربة شاملة وآمنة لجميع المشاركين والزوار والعاملين“.‎

عقدنا اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم في موقع إكسبو 2020 دبي.. ووجّهنا بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثّلين الرسميين للدول المشاركة في الحدث العالمي.. لضمان تجربة شاملة وآمنة لجميع المشاركين والزوار والعاملين… pic.twitter.com/7WNE8F3Nnz — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) April 7, 2021

وأضاف: ”سنرحب بالعالم في دبي ودولة الإمارات بحلول أكتوبر المقبل، نتطلع لتجربة فريدة خلال إكسبو 2020 دبي بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي جعلت دبي وجهة مفضلة لأصحاب الأفكار الاستثنائية ومقراً عالمياً للأحداث الكبرى“.