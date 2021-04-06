اتفاق مصري صيني لإنتاج 60 مليون جرعة سنويا من لقاح "سينوفاك"

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع شركة ”سينوفاك“ الصينية لتصنيع اللقاح الخاص بها في مصر بالتعاون مع شركة ”فاكسيرا“ المصرية.

وكشف بيان رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستقرار على إنشاء مصنعين لإنتاج لقاح فيروس كورونا بقدرة إنتاجية تتراوح بين 20 – 60 مليون جرعة سنويا.

وأوضح البيان أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، استعرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، جهود مواجهة فيروس ”كورونا“ خلال الفترة الماضية، وكذا موقف توفير اللقاحات، وتطعيم المواطنين.

وتطرقت الوزيرة خلال الاجتماع إلى ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أنه على الرغم من البدء في إجراءات التطعيم باللقاحات ضد فيروس ”كورونا“، إلا أنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء الاحتفالات والتجمعات الدينية والأعياد، والتي تتضمن الاحتفال فقط مع أفراد الأسرة الذين يعيشون معًا بالفعل، وتقليل تجمعات الأسر، وإقامة التجمعات في الهواء الطلق باعتباره أكثر أمانًا، والالتزام بالتباعد الجسدي وغسل اليدين، والالتزام بارتداء الكمامات، فضلا عن ضرورة التزام أي شخص يعاني من أعراض مثل السعال أو الحمى بالبقاء في المنزل.

كما عرضت زايد نتائج دراسة أُجريت في الولايات المتحدة الأمريكية شملت 28504 مرضى، تم اختيارهم عشوائيا من بين المصابين بفيروس ”كورونا“ المستجد من 1300 منشأة صحية، وخلصت الدراسة إلى أن قوة الإجراءات الاحترازية داخل المجتمع بجانب سرعة انتشار خطة التطعيم تزيد من تأثير اللقاح أيا كانت درجة فاعليته، متواضعة أو متوسطة أو عالية.

ونوّهت إلى أن إجمالي المُسجلين لتلقي لقاح فيروس ”كورونا“ بلغ 928 ألفا، مبينة أنه تم افتتاح 40 مركزاً لتلقي اللقاح، وأنه بدأ التوسع تدريجياً في إضافة مراكز جديدة للتطعيم نتيجة زيادة الإقبال، حيث زاد عدد هذه المراكز إلى 139مركزاً ثم إلى 169 مركزاً، ومن المستهدف الوصول إلى 350 مركزاً خلال الفترة المقبلة.

وبشأن توفير وتصنيع لقاحات فيروس ”كورونا“ خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى 31 مارس الماضي، أفادت الوزيرة بأنه خلال هذه الفترة تم تدبير 1.586.800 جرعة عبر شركات ”سينوفارم“، و“استرازينيكا“.