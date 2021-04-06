"فورين بوليسي": موجة "كورونا" الثانية تبدد قصة نجاح الهند في احتواء الوباء

قالت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية: إن الموجة الثانية لفيروس ”كورونا“ المستجد في الهند يمكن أن تكون نتيجة العديد من العوامل المثيرة للقلق، من بينها تلاشي المناعة والسلالات الجديدة للفيروس.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الإثنين ”إذا كان هناك شيء مؤكد حول وباء كورونا العالمي، فإنه يتمثل في الموجات الجديدة التي تصل تباعا، ولكن حتى في ظل تلك الخلفية، فإن الموجة الثانية في الهند فريدة من نوعها، وتتحدى كل الروايات المؤكدة“.

وتابعت المجلة ”منذ شهر تقريبا، كان هناك توافق عالمي على أن الهند ظهرت بوصفها قصة نجاح غير متوقعة فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا، فمنذ الذروة التي وصلت إليها أعداد المصابين وبلغت 100 ألف شخص يوميا، فإن الهبوط كان كبيرا وحادا، حتى في ظل معاناة بعض الدول النامية أمام الجائحة“.

ونقلت عن وزير الصحة الهندي هارش فاردان، قوله: إن الهند نجحت في احتواء الوباء، وسارع البعض إلى التأكيد على أن الامتثال بارتداء القناع الطبي كان سببا في تراجع عدد الإصابات في الهند، في حين ذهب مسؤولون آخرون في القطاع الصحي إلى أن هذا التراجع يظهر أن التطبيق الصارم للإغلاق في الهند كان فعالا.

وأردفت ”ولكن هذه المشاهد لم تعد حاضرة الآن، فقد أصبح من الواضح بشدة أمام الإدارات المحلية والأطباء والمواطنين أن الموجة الثانية وصلت إلى الهند“.

ووصل عدد الإصابات اليومية إلى أكثر من 100 ألف شخص يوم 4 أبريل الجاري، وهو رقم قياسي جديد، لم يتم تسجيله حتى في الموجة الأولى، وهو ما يضع الهند في صدارة الدول من حيث عدد الإصابات الجديدة، وفي نفس الوقت فإن ولاية ماهاراشترا الواقعة غرب الهند سجّلت 40 ألف إصابة جديدة في 28 مارس، ما يجعلها أسوأ أقاليم العالم، في هذا المجال.

وذكرت أنه ”حتى الآن فإن عدد الوفيات في الهند أقل نسبيا من العديد من الدول الأخرى، رغم التساؤلات المحيطة بقدرة الدولة على الإحصاء الدقيق لعدد الوفيات جرّاء فيروس كورونا، ولكن لا يوجد دليل حتى الآن بأن الموجة الثانية ستكون أقل فتكا من الأولى، حيث تشير تقارير الوفيات إلى ارتفاع الحالات بشكل أسرع مما كانت عليه في الهند منذ مايو 2020، وهو ما ظهر بوضوح في بعض الأقاليم، ومن بينها ولاية البنجاب الشمالية، حيث تواكب التفشي الأخير للوباء مع ارتفاع في عدد الوفيات“.

وأشارت إلى أن أحدث الاستطلاعات التي تمت في الهند على الصعيد الوطني، كشفت أن واحدا من كل 5 مواطنين أصيب بالفيروس بالفعل، وأن الأجسام المضادة في المناطق الحضرية أكثر 12 مرة من مثيلاتها في المناطق الريفية.

ولكن في الوقت نفسه، فإن ارتفاع معدلات العدوى في المدن الكبرى يتحدى الافتراضات الخاصة بطبيعة الوباء، ويثير التساؤلات حول ما إذا كان التراجع في عدد الإصابات خلال سبتمبر 2020 كان نتيجة نجاح سياسة الاحتواء الحكومية.

واستطردت ”الآن فإن الطفرة الأخيرة للفيروس في مومباي وبونا كانت حادة للغاية، خاصة بعد أن سجّلت الولايتان أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة يوم 28 مارس الماضي، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الفيروس في مدن كانت هي الأسوأ من حيث تفشي الوباء في الموجة الأولى“.

وأشارت إلى أن عامل ”عدم المساواة“، حيث كانت المناطق الفقيرة أكثر تعرضا للإصابة في الموجة الأولى، بينما أصبح سكان المدن، الذين نجحوا في تجنب آثار الوباء في السابق نتيجة العناية بأنفسهم بصورة أفضل، هم الأكثر عرضة للجائحة حاليا، كما أن معدلات الاختبارات في المناطق غير العشوائية كانت أعلى كثيرا من مثيلاتها في المناطق العشوائية.

ونقلت عن غاغانديب كانغ، عالمة الفيروسات الهندية، وأستاذة قسم علوم الجهاز الهضمي في الكلية الطبية المسيحية في ”فيلور“، قولها: إن ”البلاد تعاني من قصور واضح عندما يتعلق الأمر بالمراقبة الجينية للكشف عن المتغيرات الخاصة بالسلالات الجديدة للفيروس، مع وجود قدرة هائلة على التسلسل الجيني في الهند“.