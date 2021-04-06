منها عصير الفاكهة.. 5 مشروبات شائعة تسبب العديد من الأمراض

عادة ما يتناول الأشخاص المشروبات والعصائر على مدار اليوم، لتجنب الشعور بالعطش أو الجفاف، وبالنسبة لأولئك المهتمين بالأنظمة الصحية، فإن بعض المشروبات التي يعتقد أنها صحية يمكن أن تضر بصحتك.

وفيما يلي 5 مشروبات أثبت الأطباء أنها قد تسبب ضررا أكثر من نفعها وهي:

عصير الفاكهة

إذا كنت معتادا على تناول عصائر الفاكهة مع وجبة الإفطار أو أثناء تناول وجبة خفيفة، فقد يكون ذلك اختيارا سيئا، حيث وجدت دراسة نشرت عام 2019، أن تناول كوب من عصير الفاكهة يوميا مرتبط برفع خطر الوفاة بنسبة 24%.

ووجدت دراسة أخرى أن شرب العصير يوميا يزيد من خطر الوفاة بسبب ارتباطها باستهلاك المشروبات المحلاة بالسكر.

مشروبات الطاقة

تحوي مشروبات الطاقة نسبة كبيرة من الكافيين، ويمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة للأشخاص، بما في ذلك زيادة التوتر والسلوكيات العدوانية وزيادة ضغط الدم وخطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وقلة النوم.

القهوة

تسبب القهوة بعض الأضرار الجسيمة للقلب، وقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث وجدت دراسة نشرت عام 2019، أن الأشخاص الذين يشربون حوالي 6 أكواب من القهوة يوميا معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

شاي السنفيتون

إذا كنت من هؤلاء الذين يفضلون تناول الشاي، فتجنب تناول شاي أوراق السنفيتون، خاصة لهؤلاء الذين يعانون من مشاكل في الكبد، حيث يستدل من خلال دراسة نشرت عام 2004، أن تناول شاي الأعشاب المصنوع من أوراق السنفيتون يساهم في تسمم الكبد، كما تبين أنه يمكن أن يسبب السرطان.

كحول بوربون

تعتبر المشروبات الكحولية بالتأكيد ضارة للجسم، ولذلك يجب تجنب الخمور البنية مثل البوربون (الويسكي الأمريكي).