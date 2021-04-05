مع قرب شهر رمضان المبارك.. سلطنة عمان تعلن عن حزمة إجراءات جديدة للتعامل مع كورونا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، في سلطنة عمان، اجتماعا صباح اليوم الإثنين، برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، وأعضاء اللجنة؛ لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها، وسُبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

يأتي ذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يصادف الأسبوع المقبل.

ونظرا لزيادة تفشي هذا الوباء في مختلف محافظات السلطنة، وما تظهره الإحصاءات اليومية خلال هذه الفترة من ارتفاع كبير في حالات الإصابة والوفاة، وما يسببه ذلك من ضغط شديد على القطاع الصحي جراء التعامل مع هذه الإصابات، فإنه وفقا لوكالة الأنباء العمانية، وبهدف تقليل التجمعات التي ثبت تسببها في تفشي الوباء وزيادة حدته، فقد قررت اللجنة ما يلي:

تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة، من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا، ابتداء من يوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021، حتى صباح أول أيام شهر رمضان الفضيل.

وقررت حظر جميع الأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا، طوال أيام شهر رمضان المبارك. وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد. والحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية، مثل ”إفطار صائم“ في الجوامع والمساجد، وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة.

كما حظرت اللجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية، وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل. واقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط، ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021.

وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة العليا مجددا على ضرورة تجنّب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة، خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقل والسفر، وتوصي اللجنة كذلك بالحد من السفر إلى خارج السلطنة في مهمات رسمية ومشاركات خارجية.

وأعلنت اللجنة أنها ستقوم بتقييم ومراجعة هذه القرارات، بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة خلال شهر رمضان المبارك.

وحثت اللجنة شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد، وتقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقارّ العمل، أسوةً بتقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة؛ وذلك استمرارا لجهود اللجنة في حماية أفراد المجتمع من هذا الوباء ومخاطره، ودرءا لتفشيه في بيئات العمل.