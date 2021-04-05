بينها إسرائيل والسعودية.. أبوظبي تحدّث "القائمة الخضراء" للقادمين دون الخضوع للحجر

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن ”القائمة الخضراء“ المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة، والتي تشمل إسرائيل والسعودية والمغرب، من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار فيروس كورونا ”بي سي آر“ عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وأوضحت الدائرة على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناء على التطورات العالمية لجائحة كورونا، وسيتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة؛ من أجل حماية المجتمع المحلي.

وأوضحت الدائرة أن إجراءات القائمة تنطبق على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

وتشمل القائمة المحدثة، اليوم الإثنين: أستراليا، إسرائيل، السعودية، الصين، المغرب، آيسلندا، بروناي، بوتان، جرين لاند، سنغافورة، كوريا الجنوبية، موريشيوس، نيوزيلندا، هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

ونوهت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بزيارة موقعها الإلكتروني للحصول على المزيد من المعلومات عن القائمة الخضراء، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن تحديثات القائمة بشكل مستمر، خلال الأشهر القادمة.