منوعات

هل يساعد تغيير الروتين اليومي على مقاومة الخرف؟
تاريخ النشر: 05 أبريل 2021 6:11 GMT
تاريخ التحديث: 05 أبريل 2021 6:45 GMT

هل يساعد تغيير الروتين اليومي على مقاومة الخرف؟

يصيب الخرف قرابة 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، حيث لا توجد طرق فعالة 100% للوقاية منه. لكن دراسات علمية تشير إلى أن تعديلات بسيطة في الروتين اليومي، من

+A -A
المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

يصيب الخرف قرابة 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، حيث لا توجد طرق فعالة 100% للوقاية منه.

لكن دراسات علمية تشير إلى أن تعديلات بسيطة في الروتين اليومي، من شأنها المساعدة على مقاومة هذا المرض.

مسببات الخرف

وفقا لمجلة ”ستارز انسايدر“، فإن هناك العديد من العوامل التي تساهم في الإصابة بالخرف والتي لا يمكننا تغييرها، مثل العمر والجينات الوراثية.

لكن هناك عوامل أخرى على نفس القدر من الأهمية يمكن التحكم فيها وتشمل انخفاض مستوى التعليم، نمط الحياة الرتيب، فقدان السمع، الاكتئاب، العزلة الاجتماعية، التدخين.

وللمساعدة في الوقاية من هذا المرض، يمكن لبعض التعديلات الروتينية اليومية أن تساهم في ذلك، وأولها اتباع نظام غذائي صحي.

يمكن أن يساعد ذلك في الوقاية من مجموعة متنوعة من الأمراض المختلفة، بما في ذلك مرض السكري والخرف واستقرار مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

2021-04-20160411_1460376703-79767

ويمكنك خفض استهلاك السكريات والملح والدهون المشبعة والحد من تناول الأطعمة النشوية مثل البطاطس أو المعكرونة، وتناول الخضروات الورقية واتباع نظام غذائي متوازن من الألياف والفواكه والخضراوات والبروتين وشرب الكثير من الماء.

ممارسة الرياضة بانتظام

تشير الدراسات إلى أن ممارسة الرياضية تعتبر واحدة من أفضل الطرق للحد من خطر الخرف، فهي تبقيك بصحة جيدة عقليا وجسديا وعاطفيا.

2021-04-a2481f26169103227fdec7b7c5c5a3ca

ويعتبر أي نشاط رياضي معتدل مفيد بما في ذلك التنزه أو المشي لمسافات طويلة، بحيث يكون الهدف ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

الفعاليات الاجتماعية

تعتبر العزلة من العوامل الرئيسية للإصابة بالخرف، ولذلك يمكن أن يساعد تكوين علاقات إنسانية والانخراط في الفعاليات الاجتماعية على مقاومة الخرف.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال الانضمام إلى النوادي أو العمل التطوعي أو أخذ دروس جماعية.

2021-04-shutterstock_360655751_640483_highres

تنشيط العقل

تؤكد دراسات أن تحفيز العقل هو أحد العوامل الرئيسية في مقاومة التدهور الإدراكي، ولذلك ينصح بتحدي نفسك بانتظام عن طريق حل ألغاز أو كلمات متقاطعة أو العمل على تعلم لغة أو مهارة جديدة.

2021-04-98ef5ee5-da0c-4e7f-8b36-060d2f3f267b

النوم

خلال النوم يقوم الدماغ بإدارة الصيانة الذاتية، ولذلك يلعب النوم دورا كبيرا في صحتنا العقلية، وللحصول على فوائد النوم الصحية عليك إنشاء جدول زمني للنوم، والالتزام بموعد ثابت للنوم والاستيقاظ وتجنب استخدام الشاشات قبل النوم وخلق طقوس للاسترخاء قبل النوم.

2021-04-Sleeping-less-than-6-hours-a-night-increases-heart-disease-risk_792110

كما تتضمن التغييرات المهمة الأخرى الإقلاع عن التدخين وتجنب الكحول وعلاج الاكتئاب وحماية الدماغ من إصابات الرأس.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play