قبل سن اليأس.. 3 مكملات صحية يجب على النساء تناولها بانتظام

تحتاج النساء إلى المزيد من العناصر الغذائية أكثر من الرجال عادة بسبب الافتقار إلى أجزاء معينة من العناصر الغذائية، ووجود بعض الاختلاف في الهرمونات مقارنة بالرجال.

على سبيل المثال، تواجه النساء عموما العديد من المشكلات بسبب نقص الحديد بسبب فقدان الكثير من الدم أثناء فترة الحيض، كما تفتقر بعض النساء أيضا إلى الكمية المناسبة من الكالسيوم في أجسامهن، ونتيجة لذلك قد يواجهن مشاكل في العظام في سن الشيخوخة.

لذلك، يجب على النساء تناول المكملات الصحية مع جميع الأطعمة المغذية يوميا للحصول على النسب الصحيحة من جميع الفيتامينات والمعادن المهمة.

فيما يلي 3 مكملات صحية يجب على النساء تناولها بشكل يومي.

الكالسيوم

تساعد كربونات الكالسيوم في بناء عظام قوية وصحية والحفاظ عليها، كما أنها مفيدة في الوقاية من مشاكل الأسنان، إلى جانب فيتامين ”D 3″، فهى تساعد على زيادة كثافة العظام وتقليل فرص الإصابة بالكسور لدى كبار السن من الرجال والنساء.

كما تقلل كربونات الكالسيوم من خطر الإصابة بهشاشة العظام وهي مفيدة بشكل خاص للأطفال والنساء.

حمض الفوليك

يستخدم حمض الفوليك لعلاج نقص الحديد، كما أنه يلعب دورا مهما في نمو وتطور الجسم ويساعد في تقليل التعب والإرهاق.

التوت البري

يساعد هذا المكمل الغذائي على الوقاية من التهابات المسالك البولية، بفضل تركيبته الفائقة، كما يساعد على محاربة تراكم البكتيريا ويمنع أنواعا معينة من البكتيريا من الالتصاق بجدران المسالك البولية والتسبب في العدوى وبالتالي يساعد في منع التهاب المسالك البولية.

ويساعد التوت البري على تقليل مخاطر تكرار الإصابة بعدوى المسالك البولية، ويعتبر أيضا مصدرا قويا لمضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد في تخفيف التوتر والحفاظ على الصحة.