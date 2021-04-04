وزير الصحة الإيراني: فقدنا السيطرة على كورونا

قال وزير الصحة الإيراني، مساء الأحد، إن بلاده فقدت زمام المبادرة في السيطرة على جائحة فيروس كورونا في بلاده، محملاً بعض المسؤولين في حكومة الرئيس حسن روحاني مسؤولية هذه الأوضاع.

وأضاف سعيد نمكي في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية، ”لقد عارضت السماح للإيرانيين بالسفر خلال عطلة عيد النوروز الذي بدأ أواخر مارس الماضي، لكن بعض المسؤولين ـ لم يسمهم ـ عارضوا ذلك“.

وبين نمكي ”لقد فقدنا السيطرة على كورونا بسبب عدم التزام بعض المسؤولين بالتوصيات التي قدمتها خلال الأيام الماضية بضرورة منع السفر في عيد النوروز“، مشيراً إلى أنه ”ليس من الواضح متى سنتمكن من تقليل أعداد الإصابات والوفيات“.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية التي كشفت الأحد عن وفاة 161 مريضًا بفيروس Covid-19، وإصابة أكثر من 11 ألف شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووصف وزير الصحة الإيراني ظروف بلاده بـ“الصعبة للغاية“، مؤكداً ”من غير المعلوم متى سنتمكن من السيطرة على هذا الفيروس العنيد والجامح مرة أخرى“.

كما قال سعيد نمكي خلال اجتماعه مع رؤوساء الجامعات الطبية في إيران عبر خدمة فيديو كنفرانس، مساء الأحد، إن ”في المستقبل القريب سنشهد تغيرات في الأيام المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا البريطاني“، محذراً من أن ”السلطات ستفرض قيوداً جديدة“.

بدورها، حملت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري، في تقرير لها نشرته الأحد، إن الرئيس حسن روحاني يتحمل مسؤولية تفشي فيروس كورونا بسبب ما وصفته بـ“القرارات الغريبة التي اتخذتها لجنة مكافحة كورونا التي يترأسها روحاني“.

وأضافت إن ”السلطات لم تمنع المواطنين من السفر الى خارج المدن خلال عطلة عيد النوروز، كما لم توقف تسيير الرحلات الجوية إلى تركيا رغم انها تعيش أوضاعاً سيئة للغاية من حيث تفشي الفيروس في معظم مدنها“.