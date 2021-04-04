منها أمراض القلب.. 5 آثار جانبية يسببها عدم تناول الألياف

تعد الألياف عنصرًا أساسًا في النظام الغذائي الصحي، وتنصح أكاديمية للتغذية النساء باستهلاك حوالي 25 غرامًا من الألياف يوميًا، والرجال بتناول حوالي 38 غرامًا يوميًا.

ويمكن تناول الشوفان، والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، والفاكهة الغنية بالألياف، بما في ذلك التوت، والكمثرى، والخضراوات، مثل: البازلاء، والبروكلي.

ويحذّر مختصون من أن عدم تناول الألياف يتسبب بآثار جانبية، منها:

زيادة الوزن

يُعد تناول الأغذية المليئة بالألياف أمرًا ضروريًا لإنقاص الوزن، إذ وجدت إحدى الدراسات أن لتناول الأطعمة الغنية بالألياف تأثيرًا كبيرًا على التخلص من الوزن الزائد.

الإصابة بالاكتئاب

ترتبط صحة المعدة بالحالة العاطفية، حيثُ بحثت دراسة الروابط المحتملة بين الألياف الغذائية والنساء من مختلف الأعمار، وأظهرت أن خطر إصابة النساء قبل انقطاع الطمث بالاكتئاب يمكن أن يتأثر باستهلاك الألياف.

ويعتقد الباحثون أيضًا أن الألياف تعزز ”ميكروبيوم“ الأمعاء، والذي يؤثر على النواقل العصبية.

ارتفاع السكر

كشف باحثون في جامعة كامبريدج أن الذين يتناولون كمية أكبر من الألياف يوميًا أقل عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني، بحسب ما أثبتت تجربة على بعض المتطوعين.

وترتبط الألياف بالحفاظ على الوزن الصحي للجسم، وهو ما يلعب دورًا رئيسًا بدرء مرض السكري.

أمراض القلب

أجرى باحثون من أوروبا تحليلًا على 185 دراسة قائمة على الملاحظة، و58 تجربة إكلينيكية امتدت إلى 40 عامًا، وتبين أن الوفيات المبكرة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل: أمراض القلب التاجية، والسكتات الدماغية، ترتبط باستهلاك الألياف.

وكشفت الدراسة أن زيادة تناول الألياف يمكن أن تؤدي إلى انخفاض فرصة المعاناة أو الوفاة من أمراض القلب بنسبة من 5% إلى 27%.

تقليل العمر

وجد باحثون أستراليون أن تناول الألياف كان له التأثير الأقوى على ما يسمّى بـ ”successful aging“، وهو يطلق على عدم تشخيص الإعاقة الوظيفية، وأعراض الاكتئاب، والضعف الإدراكي، وأعراض الجهاز التنفسي، والأمراض المزمنة؛ بما في ذلك السرطان.

ووجدت دراسة أخرى أن أولئك الذين تناولوا أعلى كمية من الألياف لديهم احتمال أكبر بنسبة 80٪ تقريبًا للعيش حياة طويلة وصحية على مدى 10 سنوات.