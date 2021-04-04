علاج جديد يقلل فترة علاج مرضى سرطان الثدي إلى 5 دقائق فقط

اعتمدت بريطانيا دواءً جديدًا لمرضى سرطان الثدي يمكنه اختصار مقدار الوقت الذي يقضيه المريض في المستشفى من ساعتين ونصف الساعة إلى 5 دقائق فقط.

ومن المقرر طرح العلاج الذي يسمى ”Phesgo“ في جميع أنحاء بريطانيا من قبل خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وسيتم تقديمه لمرضى سرطان الثدي الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، كما سيكون متاحًا للأشخاص المصابين بسرطان الثدي الإيجابي HER2.

ومن جانبها، قالت ديليث مورغان، الرئيسة التنفيذية للجمعية الخيرية لسرطان الثدي إن الموافقة على عقار Phesgo تعد خبرًا رائعًا بالنسبة لآلاف النساء، مشيرة إلى أن تقليل الوقت في المستشفى يعد طريقة فعالة بسبب الضغط غير المسبوق لجائحة فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأوضحت الخدمة الوطنية الصحية في بريطانيا أن هناك أكثر من 3600 مريض جديد سيستفيد من العلاج كل عام.

وأشارت إلى أن العلاج يستغرق أقل من 5 دقائق لتحضيره ومنحه، مقارنةً بالعلاج التقليدي الذي يستغرق ساعتين ونصف الساعة.

ويعد عقار ”Phesgo“ عبارة عن مزيج من عقار ”بيرتوزوماب“ مع ”تراستوزوماب“ اللذين كانا يتم إعطاؤهما سابقًا منفصلين في الوريد.