بينها اللحوم الحمراء والبيض.. 5 أطعمة تضر بصحة القلب

تعد أمراض القلب سببا رئيسيا للوفاة في الولايات المتحدة، حيث أودت بحياة أكثر من 365000 شخص في عام 2018، بعدد يفوق ما سببته جميع أنواع السرطانات وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة من وفيات، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

وفي حين أن بعض الأفراد قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من غيرهم بسبب جيناتهم، فهناك عدد لا يحصى من العوامل المحيطة التي يمكن أن تساعد في زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية، بما في ذلك نظامك الغذائي الآن.

وإذا كنت ترغب في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، فقد حان الوقت لتتجنب تناول هذه الأطعمة الخمس.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية، ليست مفيدة لصحة الإنسان، ولكن قد يفاجئك مدى ضررها على قلبك، وفقًا لدراسة عام 2014 نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، كان استهلاك الأطعمة المقلية مرتبطًا بشكل كبير بتطور مرض الشريان التاجي (CAD)، وهو عامل خطر شائع للنوبات القلبية.

ومن بين الأشخاص الذين شملتهم الدراسة الذين تناولوا الأطعمة المقلية ما بين أربع إلى ست مرات في الأسبوع، ارتفع خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 23 % مقارنة بأولئك الذين تناولوا الأطعمة المقلية مرة واحدة في الأسبوع.

الصودا

لا شك أن تناول الصودا يسبب ضررا كبيرا لأسنانك ويزيد من مشاكل الجهاز الهضمي، لكنك قد لا تدرك مدى الضرر الذي يمكن أن يلحقه بقلبك أيضًا، فقد وجدت دراسة نشرت عام 2019 في مجلة Circulation أن شرب اثنين أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر يوميًا يزيد من خطر تعرض الشخص للوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 21%.

البيض

البيض يحتوي على فوائد غذائية كبيرة وهامة لصحة جسم الإنسان بشكل عام، غير أن دراسة حديثة قد كشفت أن الإفراط في تناول البيض يرتبط مباشرة بأمراض القلب والدورة الدموية.

وكشفت دراسة نشرت عام 2019 في مجلة “ JAMA“ الطبية، قام فريق بحث بتحليل بيانات حوالي 30 ألف شخص، ووجد أن كل نصف بيضة إضافية مستهلكة يوميًا كان مرتبطًا بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

اللحوم الحمراء

إذا كنت ترغب في حماية قلبك، فإن الحد من استهلاك اللحوم الحمراء هو أفضل شيء يمكنك القيام به، وكشفت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية عام 2020 على 43272 رجلا بالغًا غير مصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار 30 عامًا، أن تناول حصة واحدة من أي نوع من اللحوم الحمراء يوميًا كان مرتبطًا بزيادة بنسبة 12 % في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لحم الخنزير المقدد

قد يكون للحوم المصنعة، مثل لحم الخنزير المقدد، مذاق جيد، لكنها قد تلحق أضرارًا جسيمة بقلبك، وكشفت دراسة، أن الأشخاص الذين يتناولون 150 غرامًا من اللحوم المصنعة في الأسبوع هم أكثر عرضة بنسبة 46% للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقد ارتبط تناول اللحوم المصنعة بمخاطر أعلى للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.