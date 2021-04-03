5 أطعمة أساسية للوقاية من سرطان القولون

ينتج سرطان القولون عادة من الانتشار السريع للخلايا السرطانية في الأمعاء الغليظة بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، وفي كثير من الأحيان تتحول بعض الأورام الحميدة الصغيرة التي تتكون على جدار الأمعاء الداخلية مع مرور الوقت إلى سرطان القولون، إذا لم يتم استئصالها.

وبحسب موقع ”يو إس نيوز“، فإنه يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون عن طريق تناول خمسة أنواع من الأطعمة.

الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على مستويات عالية من الألياف، لذا عند التسوق لشراء الخبز ومنتجات الحبوب، حدد تلك التي تدرج مكونات الحبوب الكاملة أولاً، كما ينصح الأطباء باستبدال الحبوب البيضاء مثل الأرز الأبيض بالحبوب الكاملة أو امزج الاثنين معًا، كونها غنية بفيتامينات ب والمعادن المهمة، كالحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم.

تشمل أمثلة منتجات الحبوب الكاملة خبز القمح الكامل والشعير والشوفان والكينوا والحنطة السوداء والذرة والأرز البني والأرز البري.

البقوليات

تحتوي البقوليات على الكثير من الألياف وتساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وقد أكد الخبراء أن تناول الفاصوليا والعدس بانتظام يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

ينصح الأطباء بتناول ما لا يقل عن 15 غراماً من الألياف يومياً للوقاية من سرطان القولون، فالألياف تعزز من عملية الهضم وتنظف المعدة.

المكسرات

تحتوي المكسرات على الألياف والدهون الصحية، ومضادات الأكسدة جميعها لها خصائص مقاومة للسرطان، وينصح الأطباء بتناول وجبات خفيفة من المكسرات أو البذور بدلاً من رقائق البطاطس أو المعجنات.

الفاكهة

يوصي الأطباء بتناول كوب أو كوبين من عصير الفاكهة يوميًا مختلفة الألوان، حيث إن كل فاكهة ملونة لها مزيج فريد من العناصر الغذائية مع خصائص مقاومة السرطان، كما تحتوي الفاكهة أيضًا على الألياف والفيتامينات والمعادن، التي تحمل الكثير من الفوائد للجسم.

الكركم

هو من التوابل الواقية من سرطان القولون، فهو يتميز بخواصه المضادة للالتهابات، والتي تمنع نمو الورم، كما أن الكركم يساعد في إعادة بناء الخلايا التالفة، لذا ينصح خبراء التغذية بإضافة الكركم إلى أطباقنا بصفة يومية؛ لما له من فوائد مذهلة مضادة للسرطان.