سوريا تعلن وصول لقاح "كورونا" خلال أيام

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن رئيس الوزراء حسين عرنوس، قوله إن لقاح ”كورونا“ سيصل إلى سوريا من الصين وروسيا ومنظمة الصحة العالمية ”خلال أيام“.

وأضافت الوكالة، أنه سيتم إعطاء اللقاح ”وفق نظام واضح“، ولم تعلن المزيد من التفاصيل.‎