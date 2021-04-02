إصابة سمير جعجع بفيروس كورونا

أعلنت الدائرة الإعلامية التابعة لحزب القوات اللبنانية، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، إصابة رئيس الحزب، السياسي اللبناني، سمير جعجع، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الدائرة إنه ”في اليوم التالي لاحتفالية أسبوع الآلام التي نُظِّمَت في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، شعر رئيس الحزب سمير جعجع بعوارض طفيفة، وبعد استمرارها لمدى 3 أيام متواصلة، خضع لفصح (PCR) مع عقيلته النائب ستريدا جعجع، فأتت نتيجته إيجابية“.

وأعلنت الدائرة الإعلامية للحزب أيضا، إصابة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني الذي كان مشاركًا في الاحتفالية، بفيروس كورونا المستحد. وناشدت الدائرة الحضور بالخضوع للفحص.