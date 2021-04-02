أول حالة في العالم.. طفل عراقي يولد بـ 3 أعضاء ذكرية ويحيّر الأطباء

شهد العراق سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، بعد ولادة طفل بـ 3 أعضاء ذكرية.

وأشار الأطباء المشرفون على حالة الطفل، الذي لم يُكشف عن هويته، وينتمي لمدينة دهوك في إقليم كردستان شمالي العراق، إلى أنه ”مثّل أول حالة (ديفاليا) بشرية، والتي يحدث فيها ظهور 3 أعضاء ذكرية“.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، نُقل الطفل في البداية إلى المستشفى بسبب تورم في أعضائه الحساسة، قبل اكتشاف الأطباء أن لديه عضوين ذكوريين إضافيين.

وأثارت حالته حيرة وذهول الفريق الطبي؛ لأن الفحوصات أثبتت أنه لم يتعرض لعقاقير غريبة أو مخدرات أثناء الحمل، أو إن كانت عوامل وراثية من التشوهات الجينية.

وبحسبهم، كان أحد الأعضاء الـ 3 يعمل بشكل طبيعي على عكس الاثنين الإضافيين، اللذين لم يحتويا على مجرى للبول، حيث لجأ الأطباء إلى الجراحة لاستئصالهما.

وتمت العملية مع بلوغ الطفل 3 أشهر من عمره، إذ اعتبر الأطباء أن هذا الوقت هو الأنسب.

وقال الأطباء إن واحدا من كل 5-6 ملايين طفل ذكر يولد بأكثر من عضو، وحتى الآن سُجل حوالي 100 فقط من حالة ”الديفاليا“ حول العالم، وهي حالة يحدث فيها ظهور لعضوين ذكوريين.

وذكرت تقارير أن أصحاب هذه الحالة كانوا يتمكنون من استخدام عضويهما بشكل طبيعي.

بينما يعد هذا الطفل العراقي أول من يولد بـ 3 أعضاء ذكرية في العالم أجمع، وحالته وصفها الأطباء بأنه ”ليس لها مثيل في البشر“، ولا تزال حتى الآن تشكل لغزا محيرا.